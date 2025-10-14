A- A+

Rec'n'Play Painéis no Rec'n'Play debatem infraestrutura digital do Brasil Evento reúne lideranças no museu Cais do Sertão, no Recife

A Associação Brasileira de Data Centers (ABDC) e a Atlantic Data Centers promoverão, na quarta-feira (15), das 11h às 17h30, a “Trilha de Infraestrutura Digital”, uma série de painéis durante o Rec’n’Play, no museu Cais do Sertão, no Recife.

O evento vai reunir especialistas do setor público e privado para debater o papel estratégico dos data centers, da conectividade e da energia limpa na transformação digital do país.

Haverá três painéis que abordam desde os bastidores da transformação digital até políticas públicas e soluções energéticas para o setor.

Entre os participantes confirmados estão representantes do Operador Nacional do Sistema (ONS), Anatel, Baterias Moura, Atiaia Energia, Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (SDEC-PE), além de executivos da Atlantic Data Centers, NewSupri, EBM Engenharia e Associação Brasileira de Data Centers (ABDC).

Segundo Caio Segalla, gerente de relacionamento da ABDC, a descentralização da infraestrutura digital representa um novo capítulo para o Brasil.

“Fortalecer o Nordeste como polo de conectividade é estratégico para equilibrar o desenvolvimento tecnológico, promover inclusão digital, atrair investimentos e impulsionar a economia local”, disse.

De acordo com Daniel Gomes, CEO da Atlantic Data Centers, o evento reafirma o compromisso da empresa e das entidades do setor em contribuir para o fortalecimento do ecossistema digital no país.

“O Nordeste reúne condições estratégicas para se tornar um polo de infraestrutura de dados, conectando o Brasil ao mundo com eficiência e sustentabilidade. Nosso objetivo é fomentar esse diálogo e unir os diferentes atores que fazem parte dessa construção”, observou.

O primeiro painel, “Por trás da Transformação Digital: como Data Centers e Conectividade moldam o Brasil do futuro”, será realizado das 11h20 às 12h20, com a participação de Decílio Sales (CEO da Polotech e General da reserva do Exército Brasileiro), Diego Rojas (Atlantic Data Centers), José Muniz Junior (NewSupri) e Índio Chagas (EBM Engenharia/ABDC).

O debate será mediado por Caio Segalla e tratará da infraestrutura que sustenta a digitalização do país, como cabos submarinos, data centers e nuvem, e dos desafios para tornar o Brasil mais conectado e competitivo.

À tarde, das 14h40 às 15h40, o painel “Energia para o futuro digital: a matriz elétrica brasileira e o papel dos data centers na nova economia global” discutirá a interseção entre energia limpa e tecnologia.

Mediado por pelo secretário executivo de Energia de Pernambuco, Guilherme Sá, o encontro contará com Rodrigo Assunção (Atiaia Energia), Felipe Ramos (Baterias Moura) e Fabrício Nourinho (ONS), abordando soluções para um setor elétrico mais sustentável e preparado para a expansão dos data centers no país.

A programação será encerrada com o painel “Conectando o Brasil: Políticas Públicas para Cabos Submarinos e Data Centers”, das 15h50 às 16h50, reunirá e Alexandre Ataíde Oliveira (Anatel), Guilherme Sá (SDEC-PE), Gilberto Freyre Neto (IPERID) e Eduardo Salvador (ATI/PE), com mediação de Raquel Scarano (Um Telecom).

A conversa discutirá políticas públicas e incentivos para impulsionar investimentos em infraestrutura digital e consolidar o Brasil, especialmente o Nordeste, como hub digital da América Latina.



