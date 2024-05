A- A+

Tragédia no RS País pode ter inflação maior que o esperado por causa da tragédia no RS, diz Campos Neto O estado é responsável por 12,7% do PIB do agronegócio, produzindo 99% da safra brasileira

A alta dos alimentos devido à tragédia climática no Rio Grande do Sul, que representa 6,5% do Produto Interno Bruto do país, pode levar o Brasil a ter uma inflação mais elevada que o esperado.

A constatação é do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que participou nesta sexta-feira do X Seminário Anual de Política Monetária, promovido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O estado é responsável por 12,7% do PIB do agronegócio, produzindo 99% da safra brasileira de canola, 73% de aveia, 71% de arroz, 45% de centeio e 40% de trigo.

"Apesar de a safra de arroz já ter sido colhida, teve o problema de o solo ser danificado, de a logística ser danificada...aveia, arroz e trigo são as coisas que mais afetam o IPCA", apontou o presidente do BC.

Embora ainda não seja possível dimensionar o impacto dos alagamentos, Campos Neto se mostrou preocupado e destacou que os países com perspectiva de menor inflação para 2024 e 2025 têm preço da alimentação mais controlado.





Campos Neto também deixou claro que observa com cautela qual será o custo de reconstrução do Rio Grande do Sul e como isso pode impactar o quadro fiscal brasileiro. Para ele, em qualquer parte do mundo, se o fiscal não estiver ajustado, os banqueiros centrais do mundo terão mais trabalho.

Para ele, porém, não há perspectiva de que a inflação de alimentos continue caindo mundo afora.

"E quanto vai custar a reconstrução do Rio Grande do Sul? Precisamos esperar para ver como isso afeta o fiscal daqui pra frente.

