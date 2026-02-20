A- A+

PNAD CONTÍNUA País tem 1,074 milhão de pessoas desempregadas há 2 anos ou mais, revela IBGE Apesar do contingente ainda elevado, valor encolheu 21,7% em relação a 2024

No quarto trimestre de 2025, o País tinha 1,074 milhão de pessoas em situação de desemprego de mais longo prazo, ou seja, em busca de um trabalho há pelo menos dois anos. Se considerados todos os que procuram emprego há pelo menos um ano, esse contingente em situação de desemprego de longa duração sobe a 1,706 milhão.

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Apesar do contingente ainda elevado, o total de pessoas que tentavam uma oportunidade de trabalho há dois anos ou mais encolheu 21,7% em relação ao quarto trimestre de 2024.

Outras 632 mil pessoas buscavam emprego há pelo menos um ano, porém menos de dois anos, 11,2% menos indivíduos nessa situação ante o quarto trimestre de 2024.

No quarto trimestre de 2025, 2,684 milhões de brasileiros procuravam trabalho há mais de um mês, mas menos de um ano, 17,9% menos desempregados nessa situação do que no mesmo período do ano anterior, e 1,113 milhão tentavam uma vaga há menos de um mês, um recuo de 24,2% nessa categoria de desemprego do que no quarto trimestre de 2024.





