censo 2022 Paisagens rurais, moradias e bichos: IBGE faz concurso com imagens de recenseadores; veja fotos Votação será on-line até 21 de julho. É o primeiro prêmio fotográfico do Censo realizado pelo instituto

Após a divulgação do Censo 2022, é hora de os brasileiros conhecerem um pouco das curiosidades descobertas pelos recenseadores durante o período de coleta por meio de lentes fotográficas. São fotos de paisagens urbanas e rurais, moradias e animais capturadas por esses profissionais e que estão concorrendo ao 1º Prêmio Fotográfico do Censo.

São 169 imagens, selecionadas por uma votação prévia. Elas estão disponíveis neste link e podem receber votos até o dia 21 de julho. Foram feitas imagens em 26 estados e no Distrito Federal. Apesar de muitas fotos de animais, não há uma categoria específica para eles.

São três categorias: paisagens urbanas, paisagens rurais e habitação. Os três primeiros colocados em cada categoria receberão prêmios em dinheiro de R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 1 mil. O resultado final será divulgado no dia 1º de setembro. Veja as fotos abaixo:

Todas as fotos foram tiradas com os dispositivos móveis de coleta (DMC), usado na reunião de dados do Censo 2022, nos locais atribuídos ao recenseador.

Para chegar à fase final do concurso, as imagens passaram por uma pré-seleção em que foram catalogadas por unidade da federação e escolhidas pelos próprios servidores do IBGE.

