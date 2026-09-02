Países Baixos transferiram 86 toneladas de ouro dos EUA e do Canadá para o Reino Unido
"Diante da crescente instabilidade geopolítica, o DNB está reforçando sua preparação para crises", afirmou o Banco Central dos Países Baixos
O Banco Central dos Países Baixos (DNB) anunciou, nesta quarta-feira (2), que transferiu 86 toneladas de suas reservas de ouro dos Estados Unidos e Canadá para Londres devido à "crescente instabilidade geopolítica".
"Diante da crescente instabilidade geopolítica, o DNB está reforçando sua preparação para crises. Melhorar a capacidade de negociação do ouro holandês e, consequentemente, a velocidade com que ele pode ser mobilizado em caso de crise, faz parte disso", afirmou o banco em um comunicado à imprensa.
O DNB considera mais fácil negociar reservas de ouro a partir de Londres do que de Nova York e Ottawa.
"Isso permite que o DNB mobilize suas reservas o mais rápido possível em caso de crise", observou.
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As reservas totais de ouro dos Países Baixos somam 612,4 toneladas e foram avaliadas em 72,2 bilhões de euros (cerca de 431 bilhões de reais) no final de 2025, segundo o DNB.
Antes dessa transferência, o banco holandês detinha 31,3% de seu ouro em Nova York e 19,7% em Ottawa. Após a transação, ambos os países agora detêm 18,5% das reservas de ouro dos Países Baixos. Enquanto isso, a proporção de ouro mantida em Londres aumentou de 18,1% para 32,1% do total.
O DNB detém 30,8% de suas reservas de ouro nos Países Baixos.