A- A+

Guerra Países que fazem negócios com Irã terão tarifa adicional de 25%, efetiva desde já diz trump Trump não deu detalhes adicionais, mas a medida acontece em meio ao crescimento de tensões entre Washington e Teerã

O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que qualquer país que faça negócios com o Irã terá que lidar com uma tarifa adicional de 25% sobre "todo e qualquer" comércio feito com os Estados Unidos. Conforme publicação feita nesta segunda-feira (12) na Truth Social, a ordem é "final, conclusiva e efetiva imediatamente".

Trump não deu detalhes adicionais, mas a medida acontece em meio ao crescimento de tensões entre Washington e Teerã, após a eclosão de protestos no país mesmo diante de forte repressão do regime iraniano.

Segundo reportagem do Wall Street Journal, sanções econômicas eram uma das respostas consideradas pelo presidente norte-americano para pressionar o Irã a atender as suas demandas, de renegociar o programa nuclear e de aliviar a repressão aos protestos, que já deixou centenas de mortos. Nesta terça-feira, 13, autoridades do governo Trump devem se reunir para discutir outras opções que, de acordo com o jornal, também envolvem possível ataque militar ou cibernético.



Veja também