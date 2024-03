Paixão do Monte da Fé, em Paudalho, deverá atrair 20 mil pessoas

A- A+

A encenação da “Paixão do Monte da Fé”, em Paudalho, será realizada no “maior teatro ao ar livre da Zona da Mata Norte de Pernambuco”. As apresentações acontecerão na próxima quarta-feira (27) e seguirão durante a quinta (28) e a sexta-feira (29), às 19h30.

O espetáculo é realizado com o apoio da Prefeitura do Paudalho, Governo do Estado de Pernambuco e Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (FUNDARPE). A expectativa é receber cerca de 20 mil pessoas.

As apresentações geram empregos temporários para o comércio informal e para quem produz a peça, aquecendo o comércio local. Além disso, a equipe envolvida no espetáculo conta com mais de 200 pessoas no elenco principal, figuração e produção, sendo composta majoritariamente pelos moradores da cidade.

A produção retrata toda a trajetória de Jesus Cristo até a sua ressurreição e conta com o ator Cecéu Ribeiro no papel principal, a atriz Flaviana Silvino como Maria e Kyerlle Lima interpretando Pilatos.

Veja também

JUROS Comunicado do Copom mostra que BC está atento a conjunto de incertezas, avalia Fazenda