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Supermercado Palato leva novas experiências para Zona Norte Rede alagoana de supermercados abriu segunda unidade no Recife, na Rosa e Silva, ampliando o plano de expansão na capital pernambucana

Recife ganhou mais uma unidade da rede Palato de supermercados, inaugurada ontem no número 1644 da Av. Rosa e Silva, Zona Norte da cidade. É a segunda loja aberta na capital pernambucana - a primeira foi instalada no RioMar Shopping, no Pina, Zona Sul, em 2022.

E, para além de prateleiras tomadas por uma variedade de produtos, o intuito é ratificar presença no Nordeste com experiências para o consumidor que pode, por exemplo, usufruir das ilhas gastronômicas da loja, assim combo dispor de espaço voltado para decoração da casa.

“O povo pernambucano super abraçou a gente. Nós enxergamos que o Recife tinha um público-alvo que estávamos procurando, e por isso inauguramos nossa segunda loja na Zona Norte, que é movimentada, pulsante, tem muita vida e consumo. A gente acredita que os clientes do Palato estão nesta cidade”, ressaltou Júlia Cabús, diretora de Marketing da rede, em conversa com a Folha de Pernambuco.

Ainda de acordo com Cabús, a nova loja na Rosa e Silva gerou mais de 200 empregos diretos e indiretos. Com a segunda unidade na capital pernambucana, somada a outras cinco localizadas em Alagoas, a rede Palato se consolida na Região com adesão de quem preza também pelo serviço que a marca entrega em um mesmo espaço.

“Na Zona Norte é a nossa primeira loja de rua no Recife e isso tem um grande peso. Tivemos uma ótima aceitação e acreditamos no potencial da Região, por isso viemos entregar ao cliente uma experiência de compras diferenciada”, complementa a diretora.

A nova unidade é maior do que a loja no Riomar Recife, com 1.750 metros quadrados. No espaço, seções amplas e diversas levam o consumidor a uma gama de produtos, inclusive importados, um dos diferenciais da rede.

Estrutura

A nova unidade tem ilhas gastronômicas e um espaço à parte que vai funcionar como restaurante. Embora no interior da loja, o ambiente fica no andar superior e está aberto ao público que pode ir apenas para desfrutar do menu do local. “Nosso cliente não vem ao Palato necessariamente só fazer supermercado”, enfatiza a diretora.

De fato.

O espaço Foods no ‘andar de cima’ da loja, é uma das opções gastronômicas do Palato na Zona Norte - que deve ser aberto ao público nos próximos dias. E, na entrada, logo após a Adega - aliás, ocupada por bebidas diversas e carta ampla de vinhos - há culinária chinesa e sushi à disposição de quem vai até o supermercado, para comprar e/ou para comer.

Uma padaria ao final do corredor também integra o rol de opções do supermercado. Ainda na entrada, o ambiente Palato Casa incrementa a nova unidade. A propósito, a parte de produtos de decoração tem previsão de ser aberto até o final de setembro.

Desde o início da década de 1990 o Palato passou a fazer parte do cotidiano alagoano. A expansão no Recife - que pode ganhar uma terceira unidade, também na Zona Sul - dá sequência à estrutura de lojas da rede, que investe também em cursos, eventos e experiências enogastronômicas.

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