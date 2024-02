Palco de festas "bunga bunga", mansão de Berlusconi na Sardenha está à venda por R$ 2,6 bilhões

A- A+

A família do magnata e ex-primeiro-ministro da Itália Silvio Berlusconi colocou à venda a Villa Certosa, uma mansão e imensa propriedade na Sardenha, na região Sul do país, que pertenceu ao controverso empresário. Segundo o jornal Financial Times, os filhos de Berlusconi pedem 500 milhões de euros pela propriedade, o equivalente a R$ 2,6 bilhões.

Os filhos de Berlusconi decidiram restaurar o império do pai rompendo com o passado. Pier Silvio, que atualmente comanda o império Mediaset, anunciou que não pensa em entrar na política e que confia nos passos de Antonio Tajani, atual coordenador do Forza Italia, para promover o partido. O mesmo aconteceu com a filha mais velha, Bárbara, que também anunciou que venderia todos os imóveis.

Batizada de Villa Certosa, a Nerveland de Berlusconi, na Costa Esmeralda da Sardenha, está em outro patamar e por isso a família a confiou à empresa do mercado imobiliário Dils, segundo o Financial Times. Filmagens feitas por drones nas redes sociais mostram o local de cima. Veja abaixo:

A propriedade de Bersluconi tem um parque de 120 hectares um complexo residencial de 126 casas, um anfiteatro à beira-mar para 300 pessoas, um abrigo nuclear, um lago artificial navegável, quadras de tênis, além de um 'vulcão' artificial de jardim que entrava em erupção durante celebrações. O local também foi palco de algumas das famosas festas sexuais 'bunga-bunga'.

Essas polêmicas festas também ocorreram em outras propriedades do ex-primeiro-ministro, morto no ano passado, e se tornaram alvos de investigações no passado. A brasileira Iris Berardi, na época menor de idade, esteve na Villa Certosa, bem como em outras 29 festas organizadas pelo político italiano, segundo documentos do processo movido contra Berlusconi. O principal palco das festas sexuais era a Villa San Martino, principal residência do magnata por 50 anos.

A famosa Villa em Porto Rotondo, na Itália, foi o refúgio de Berlusconi desde o final dos anos 1980. Ela já foi reconstruída e ampliada ao longo dos anos, e hoje tem 4,5 mil metros quadrados e 126 quartos. Chefes de estado ou líderes de governo como o presidente George W. Bush e o russo Vladimir Putin já foram convidados, além do britânico Tony Blair.

Berlusconi comprou a casa nos anos 80 de Gianni Onorato, dono da rede de televisão La voz sarda. Chamada na época de Villa Monasterio, a propriedade foi rebatizada. O local foi remodelado e ampliado nos anos seguintes. Em maio de 2004, um decreto do governo italiano determinou o local como uma "sede alternativa de segurança máxima para a proteção do presidente do Conselho de Ministros".

Veja também

ECONOMIA Produção industrial sobe 1,1% em dezembro ante novembro, afirma IBGE