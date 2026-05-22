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tecnologia e eleições Palestra gratuita no Recife Antigo debate uso de IA nas eleições 2026 Evento ocorre no dia 26 de maio, e inscrições estão abertas

Acontece, na próxima terça-feira (26) às 16h, uma palestra gratuita sobre como a Inteligência Artificial (IA) redefine as estratégias políticas durante as eleições. O evento ocorre na Livraria Jaqueira do Recife Antigo e marca a segunda edição do LeFil Marketing Sessions, comandado por Rosário Pompéia (cofundadora da leFil Company) e Silvio Meira (Time advisor da leFil Company). Ambos são autores do livro A Próxima Democracia.

O encontro vai além dos debates teóricos e trará análises práticas sobre o uso de dados, agilidade e algoritmos no cenário eleitoral.

"O objetivo desta palestra inédita é ir direto ao ponto: vamos apresentar as plataformas de IA que já estão moldando as campanhas e discutir abertamente os dois lados dessa moeda. De um lado, o ganho de eficiência sem precedentes; do outro, os riscos éticos e democráticos que ninguém pode ignorar", destaca Rosário Pompéia.

Com vagas limitadas, o debate é voltado para jornalistas, políticos, marqueteiros, assessores de comunicação, advogados eleitorais e profissionais de tecnologia que precisam se antecipar às transformações do mercado.



Os palestrantes vão guiar o público em uma apresentação sobre plataformas de Inteligência Artificial, além de discutir como a IA consegue prever tendências, otimizar recursos e criar conexões com o eleitorado e, em contrapartida, quais podem ser os riscos do uso dessas ferramentas.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio do formulário digital da palestra.

*Com informações da assessoria

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