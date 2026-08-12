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inovação Palestras, oficinas e atividades culturais integram a programação do Rolê REC'n'Play, em Caruaru Com o tema "O Futuro em Tempo Real", segunda edição do evento terá três dias de programação voltada para estudantes, profissionais, empreendedores e curiosos

O Rolê REC'n'Play retorna ao Agreste pernambucano nos dias 13, 14 e 15 de agosto, no Porto Digital Caruaru. O evento, que já está na segunda edição, tem como tema “O Futuro em Tempo Real”, e consolida a presença no calendário caruaruense, fomentando o acesso à inovação, empreendedorismo e economia criativa.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas através da plataforma oficial do evento. O acesso é gratuito.

Ao longo de três dias, a agenda irá contar com oficinas, palestras, atividades culturais, experiências interativas e arenas de conhecimento, que irão debater temas nas áreas de tecnologia, cultura, cotidiano e negócios. Com um cadastro, o público terá acesso aos três dias de programação. Contudo, a participação nas atividades dependerá da capacidade de cada espaço, respeitando os critérios de ordem de chegada.

Além disso, a segunda edição do Rolê REC’n’Play também inclui shows e apresentações artísticas que integram a agenda musical do festival. Entre os principais destaques está o cantor e compositor Chico Chico, que levará ao evento a turnê nacional "Let It Burn / Deixa Arder". O público também poderá conferir os shows do Forró na Caixa e do Mundo Bita.

Palestrantes

A criadora, curadora, apresentadora e roteirista Déia Freitas deve marcar presença no evento. A apresentadora é a voz do premiado podcast “Não Inviabilize”, no qual traz histórias reais com sensibilidade, bom humor e identificação.

Integrando a grade de palestras, o jornalista, repórter e escritor Caco Barcellos é presença confirmada na programação do Rolê REC’n’Play. Com mais de três décadas de atuação, é referência no jornalismo investigativo, e hoje está à frente do programa “Profissão Repórter”. Caco também se destaca por obras premiadas na literatura, dentre elas, “Rota 66.” Para o evento, traz os conhecimentos adquiridos na trajetória dele.

Fabrício Carpinejar, escritor e jornalista, também está entre as principais atrações. Reconhecido como um dos principais nomes da literatura contemporânea brasileira, ele possui mais de 53 livros publicados e mais de 20 prêmios literários, além de poemas e reflexões escritos em guardanapos compartilhados nas redes sociais.

Sebrae

Durante a realização do evento, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) irá contar com um espaço direcionado ao ecossistema de tecnologia e inovação, com foco em startups, lideranças, empreendedores e futuros profissionais, explorando possibilidades de atuação no mercado tecnológico.

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