Palestras sobre inovação tecnológica e marketing digital destacam potencial do Agreste

Festival de inovação, tecnologia e marketing digital do Agreste pernambucano, o Jardim Digital, iniciou sua primeira edição na última quinta-feira (23), em Belo Jardim, visando impulsionar o Agreste conectando educação, empreendedorismo, investimentos e pesquisas.

O evento tem como proposta impulsionar o potencial disruptivo do município e região, conectando educação e conhecimento a empreendedores, investidores, pesquisadores, estudantes e população.

“O Jardim Digital é fundamental não apenas para Belo Jardim, mas para as demais cidades da região, estudantes, empresários, indústria e varejo, para tentarem entender o que está mudando no marketing, nos negócios, nos processos de inovação, tecnologia e estratégias” disse Silvio Meira, cientista-chefe da Tds. Company.

Ao debater sobre o tema “Transformações dos mercados, das organizações e modelos de negócios na Era Digital”, Meira destacou dois pontos fundamentais para a competitividade: inovação e marketing. “Nenhum negócio sobrevive hoje se não for em rede. A competição no espaço digital exige uma contínua transformação estratégica, uma revolução no marketing e uma inversão do modelo dos negócios”, pontuou.

Também presente no primeiro dia do evento, Fernando Mazzarolo, CEO da Zé Delivery, falou sobre os desafios e aprendizados de construir um canal proprietário de relacionamento com o consumidor. Hoje, o Zé Delivery, startup desenvolvida pela AmBev que disponibiliza um aplicativo voltado à entrega de bebidas, atende 670 cidades brasileiras, incluindo Belo Jardim, e conta com mais de 100 indústrias parceiras.

“Durante a pandemia houve um crescimento exponencial de pedidos com o uso da tecnologia e pensamos qual a dor do consumidor queríamos resolver naquele momento. O diferencial do Zé Delivery foi colocar o consumidor no centro da pesquisa, entender e identificar a sua dor e criar um produto com preço de supermercado, melhor sortimento e entrega rápida de bebida gelada”, explicou.

Outro tema abordado nas palestras do primeiro dia do Jardim Digital foi o marketing do futuro. Rosário Pompeia, diretora de operações da empresa LeFil, destacou a importância do evento, tendo em vista a amplitude de setores considerados pilares da economia de Pernambuco, a exemplo da cultura, do mercado imobiliário e do Polo de Confecções, entre outros.

“É necessário descobrir quais as comunidades presentes nos vários setores econômicos do Agreste para entender o marketing do futuro. Essa é a primeira vez que vejo no interior um debate desse porte com uma proposta de fomentar a inovação tecnológica e o marketing digital”, disse.

Fechando o primeiro dia, Francisco Dias, gerente geral de TI da Baterias Moura, apresentou números expressivos da empresa e compartilhou algumas ações que o grupo tem feito pelo ecossistema. “Entendemos que é preciso democratizar a tecnologia, empoderar as pessoas e inovar respeitando os valores da empresa, transformando Belo Jardim em um polo de inovação tecnológica”, afirmou.

O evento teve, ainda, a participação de Juliana Borges, Head de Educação do beOn, Hub de Inovação da Claro/Embratel, Camila Boschini, analista de Produtividade e Inovação da ABDI, e Lanna Dioum, analista de Produtividade e Inovação da ABDI. Os demais temas abordados foram Big Data para cidades inteligentes, inovação e negócios de impacto e competitividade de grandes organizações.

Realizado pela Fundação Bitury, órgão sem fins lucrativos, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE/campus Belo Jardim) e a Unidade Acadêmica de Belo Jardim (UABJ/UFRPE), o Jardim Digital oferece uma programação diversificada com palestras, painéis, oficinas, Hackthon ABDI, exposições de projetos de tecnologia e inovação dos institutos e universidades públicas da região, e espaços temáticos de robótica e games. A primeira edição do evento acontece até esta sexta-feira (24) no campus do IFPE Belo Jardim e todas as palestras contam com intérprete de libras.

O festival tem apoio do Porto Digital e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), e conta com o patrocínio de marcas como Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e NIC.BR, Fiepe, Baterias Moura, Zé Delivery, Copergas, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe).

