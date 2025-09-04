Qui, 04 de Setembro

Panamá assina contrato de aquisição de 4 aeronaves A-29 Super Tucano da Embraer

Ao todo, 22 forças aéreas já selecionaram o Super Tucano

A-29N Super Tucano, da Embraer A-29N Super Tucano, da Embraer - Foto: Divulgação / Embraer

A Embraer informou nesta quinta-feira, 4, que o Panamá assinou um contrato para a aquisição de quatro aeronaves A-29 Super Tucano. A frota será operada pelo Serviço Nacional Aeronaval do Panamá (Senan) com objetivo de vigilância e proteção. A compra integra o programa de estruturação e expansão da capacidade operacional da Senan.

Segundo a fabricante brasileira, além do Panamá, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai e República Dominicana também usam o modelo para a segurança nacional de seus espaços aéreos. Ao todo, 22 forças aéreas já selecionaram o Super Tucano.

Outras nações já mostraram interesse no modelo devido a sua confiabilidade, disponibilidade, robustez e baixos custos operacionais.

