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tecnologia Pane global da Microsoft: empresa revela o que provocou falha no Outlook e pede desculpas Problema em servidores interrompeu serviços por mais de 12 horas e atingiu usuários, empresas e órgãos públicos em dezenas de países

Uma pane global nos serviços da Microsoft provocou mais de 12 horas de instabilidade no Outlook, no Teams e em outras ferramentas da empresa, afetando milhões de usuários em diferentes partes do mundo.

Após enfrentar dificuldades para restabelecer o funcionamento das plataformas, a companhia pediu desculpas nesta sexta-feira e informou que começou a registrar avanços na recuperação dos sistemas.

Além dos serviços de e-mail e videoconferência, a interrupção atingiu ferramentas do pacote Microsoft 365, como Word, Excel, PowerPoint, SharePoint e OneDrive, além do assistente de inteligência artificial Copilot. A falha prejudicou a comunicação de empresas, órgãos governamentais e instituições de diferentes setores.

A Microsoft descartou, até o momento, indícios de que a interrupção tenha sido provocada por um ataque cibernético. A companhia afirmou que identificou problemas em servidores de sua infraestrutura, que ficaram indisponíveis inesperadamente e sobrecarregaram os equipamentos que continuaram operando.

O que provocou a pane?

Em comunicado, a Microsoft explicou que o problema teve origem em uma falha durante uma atualização anterior de capacidade da rede, que se manifestou após uma mudança recente na infraestrutura.

A empresa afirmou ter identificado e corrigido o problema principal, mas ressaltou que a recuperação precisava ocorrer gradualmente para garantir a estabilidade dos serviços.

— Pedimos sinceras desculpas pela interrupção causada aos nossos clientes e parceiros — declarou a companhia.

A falha não foi provocada por um aumento inesperado no número de acessos, segundo a Microsoft. A empresa identificou que vários servidores ficaram indisponíveis de maneira inesperada, elevando a carga sobre os equipamentos restantes e provocando problemas de conexão em diferentes regiões.

O efeito em cadeia também ajuda a explicar por que as tentativas iniciais de recuperação não tiveram o resultado esperado: alguns servidores voltavam a ficar instáveis quando recebiam o tráfego de usuários.

A companhia informou que não encontrou indícios de atividade maliciosa ou de ataque cibernético relacionado ao episódio. Uma investigação mais detalhada deverá esclarecer as circunstâncias técnicas da ocorrência.

Pane afetou empresas e serviços públicos

A interrupção teve consequências para além dos usuários que ficaram sem acesso aos próprios e-mails. Empresas, instituições financeiras, companhias aéreas e órgãos públicos também enfrentaram dificuldades de comunicação e operação.

No Reino Unido, serviços de saúde, forças policiais e escolas registraram problemas relacionados ao funcionamento das ferramentas da Microsoft. Algumas instituições precisaram recorrer a ligações telefônicas e procedimentos manuais para contornar a indisponibilidade dos sistemas.

No setor financeiro, a interrupção prejudicou operações de empresas e provocou atrasos em anúncios de resultados corporativos. Uma instituição financeira de Taiwan chegou a recorrer ao fax para confirmar negociações.

Companhias aéreas também alertaram para dificuldades nos serviços de atendimento por e-mail. As integrações utilizadas pelas empresas de inteligência artificial OpenAI e Anthropic com o Microsoft 365 também foram afetadas.

Segundo dados da plataforma Downdetector, que monitora reclamações sobre serviços digitais, os registros de problemas relacionados aos produtos da Microsoft chegaram a envolver usuários de 74 países.

Microsoft começa a normalizar os serviços

Após mais de 12 horas de instabilidade, a empresa informou ter registrado avanços na recuperação da infraestrutura. As melhorias foram observadas inicialmente na América do Norte e em países da Europa, com sinais de recuperação também na região da Ásia-Pacífico.

A Microsoft afirmou que o tráfego estava sendo redirecionado gradualmente e que o acesso às caixas de entrada do Outlook começava a ser restabelecido.

Apesar disso, alguns usuários ainda poderiam enfrentar interrupções pontuais e atrasos na entrega de mensagens.

A companhia também prometeu divulgar informações adicionais sobre as causas da pane e as medidas adotadas para evitar que problemas semelhantes voltem a ocorrer.

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