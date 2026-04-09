Pane no sistema de tráfego aéreo afetou 7,5 mil passageiros e prejudicou 53 voos em São Paulo
Problema está sendo investigado pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), ligado à Força Aérea Brasileira (FAB)
A paralisação no sistema de controle do tráfego na manhã desta quinta-feira prejudicou 53 voos, de partida e chegada, afetando 7,5 mil passageiros nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Campo de Marte, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
O problema ocorreu entre 9h30m e 10h05m e está sendo investigado pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), ligado à Força Aérea Brasileira (FAB).
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Em nota, a Anac informou que está monitorando a situação e a prestação de assistência aos passageiros pelas companhias aéreas por atraso e cancelamento de voos. Congonhas foi um dos aeroportos mais afetados porque funciona como hub, centro de distribuição de rotas o que acabou gerando atrasos em vários outros aeroportos do país.
"Diante da situação registrada nos aeroportos de SP, a Agência Nacional de Aviação Civil acionou um conjunto de ações iniciais previstas no protocolo de pré-crise, com o objetivo de acompanhar os impactos da paralisação e a evolução do cenário".
A Anac recomenda aos passageiros entrar em contato com as concessionárias dos aeroportos atingidos.