Panetone "tamanho família" com recheio de pistache e total de seis quilos custa R$ 1.400; entenda

Uma confeitaria em São Paulo viralizou por disponibilizar um panetone "tamanho família" para o Natal. O doce, apelidado de "Pistaccheotone" custa R$ 1.399 e pesa 5,7 kg, com recheio de gotas de chocolate e dois quilos de “nutella de pistache”, como chama a loja.

A ideia foi de Leonardo Borges da confeitaria Flakes, que tem unidades na capital paulista e em Porto Velho. Além do panetone de quase seis quilos, a loja também disponibiliza tamanhos menores. O doce de um quilo custa R$ 250, e o de 190 gramas custa R$ 50.

Nas redes sociais, a confeitaria acumula 951 mil seguidores. Já o vídeo de divulgação do pistacchiotone chegou a 1,5 milhão de visualizações e 100 mil curtidas. Nos comentários, usuários compartilharam a vontade de provar a criação de Leonardo.

“Agora vou ficar obcecada nesse panetone que nunca vou comer”, escreveu uma seguidora. “Seria o salário mínimo mais bem gasto da minha vida”, comentou outra.

Muitos seguidores também repararam na popularidade do pistache. No início da semana, O Google divulgou um ranking com os assuntos mais bombados no buscador em 2023. De acordo com a lista, o termo ‘ovo de Páscoa de pistache’ está entre as dez comidas mais pesquisadas.

Veja o ranking das comidas mais pesquisadas:

Tacacá

Bolo alagado

Salpicão de frango

Temaki frito

Roast beef

Zaatar

Arroz de cuxá

Ovo de Páscoa pistache

Pimenta de bode

Bolo de côco fofinho

Sucesso internacional

Esta não é a primeira vez que a confeitaria de Leonardo viraliza. Em 2022, a Flakes ganhou repercurssão internacional quando a cantora Britney Spears repostou um dos vídeos da loja de um ovo de Páscoa de colher e artesanal, com casca cravejada com drágeas coloridas e recheada com brigadeiro. Na época, postagem alcançou mais de seis milhões de visualizações e transformou o doce em objeto de desejo dos seguidores da artista.

