A- A+

negócios Pão de Açúcar vai receber R$ 790 milhões por venda de sua participação na varejista colombiana Éxito Grupo Calleja, de El Salvador, fechou acordo para comprar ações do GPA e do Casino por R$ 5,9 bilhões

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) e o francês Casino anunciaram nesta segunda-feira (16) a aprovação de um pré-acordo com o Grupo Calleja, dono do grupo varejista de supermercados Super Selectos, em El Salvador, para a venda de suas participações no colombiano Almacenes Éxito, por meio de uma oferta pública de aquisição (OPA). O Casino irá vender sua participação de 34% no Éxito, enquanto o GPA venderá 13,3%. O negócio está avaliado em US$ 1,17 bilhão (R$ 5,9 bilhões).

Com isso, segundo fato relevante divulgado ao mercado, o Pão de Açúcar deverá receber US$ 156 milhões, o equivalente a R$ 790 milhões. Isso significa que cada ação foi vendida por US$ 0,9053. O GPA estima que a liquidação da OPA deve ocorrer por volta do fim do ano.

O comprador fará uma oferta pública de aquisição a ser lançada na Colômbia e nos Estados Unidos para aquisição de 100% das ações do Éxito, sujeita à aquisição de pelo menos 51% das ações.

No fato relevante, o GPA informou que este é mais um passo no plano de redução da alavancagem financeira da empresa por meio de ativos que não são o principal negócio da empresa. Este ano, já foram vendidas 11 lojas, totalizando R$330 milhões. Também foi vendido um terreno na Barra da Tijuca no valor de R$ 247 milhões, além de outros ativos por R$ 52 milhões.

Com dívidas que chegam a 6,4 € bilhões (R$ 33,3 bilhões), o grupo francês Casino anunciou, em junho deste ano, que pretende vender no Brasil sua participação de 40,9% no Grupo Pão de Açúcar (GPA). O restante das ações do GPA é negociado na Bolsa.

A venda da participação no Éxito, com lojas na Argentina e Uruguai, também faz parte do plano de reduzir o endividamento. Também este ano, o Casino vendeu sua participação de 11,7% da rede de atacarejos brasileira Assaí por R$ 2 bilhões.

O Casino fechou o ano de 2022 com prejuízo de 316 € milhões (R$ 1,5 bilhão), uma redução de 40,9% em relação ao prejuízo de 2021, que foi de 534 € milhões (R$ 2,7 bilhões).

No mercado, de tempos em tempos, surgem informações de uma possível volta de Abílio Diniz ao Pão de Açúcar. Essa volta sempre foi negada por ele. Analistas de mercado, entretanto, avaliam que esta pode ser a oportunidade da volta de Diniz ao comando da rede fundada por sua família.

Veja também

ORINTE MÉDIO Por que o preço do petróleo não subiu com a violência em Israel e Gaza?