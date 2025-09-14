A- A+

entrevista Papa critica salários exorbitantes e cita remuneração de Elon Musk Pontífice foi entrevistado para biografia que será lançada na semana que vem

O papa Leão condenou os enormes salários recebidos por chefes de grandes empresas, citando a possível ascensão de Elon Musk ao status de trilionário como motivo de preocupação, em sua primeira entrevista desde que foi eleito em maio.

A entrevista foi realizada em julho e concedida ao Crux, mas só foi divulgada neste domingo pelo portal católico.

Em trechos de sua entrevista, o primeiro líder americano dos 1,4 bilhão de católicos do mundo disse que estava preocupado com o fato de o mundo estar esquecendo “o valor da vida humana, da família e o valor da sociedade”. Ele questionou: “Se perdermos a noção desses valores, o que mais importa?”

Ele afirmou que um dos fatores centrais desse fenômeno é o crescente abismo salarial entre ricos e pobres.

— Por exemplo, diretores-executivos que há 60 anos poderiam ganhar de quatro a seis vezes mais do que os trabalhadores recebiam, a última cifra que vi é que agora ganham 600 vezes mais do que o trabalhador médio recebe — e continuou: — Ontem saiu a notícia de que Elon Musk será o primeiro trilionário do mundo. O que isso significa e do que se trata? Se isso for a única coisa que ainda tem valor, então estamos em grandes apuros! — afirmou o Papa.

O conselho da Tesla, empresa de automóveis de Musk, propôs para ele no início de setembro um plano de compensação de US$ 1 trilhão, o que pode ser o maior pacote de remuneração corporativa da história.

Ainda na entrevista, o papa Leão disse que ainda tinha “muito a aprender” ao assumir o comando do papado após a morte de seu antecessor, o papa Francisco, em abril. O pontífice disse ainda que as Nações Unidas não conseguem resolver as crises mundiais e admitiu estar em um processo intenso de aprendizado como diplomata, revelando ainda que apoiaria o Peru na próxima Copa do Mundo.

— Provavelmente o Peru, e apenas por laços afetivos. Também sou um grande fã da Itália… As pessoas sabem que sou torcedor do White Sox (time de beisebol de Chicago, nos EUA), mas, como papa, sou fã de todos os times — afirmou.

De acordo com o portal, este é um primeiro trecho de uma entrevista que fará parte da sua biografia "Leão XIV: Cidadão do Mundo, Missionário do Século XXI". As edições em inglês e português serão lançadas no início do ano que vem, diz o site.

