Papa, Felca e o mascarado de 'A Viagem': veja quem bombou no Google Brasil em 2025
Confira o top 10 da categoria 'Quem é'
Papa leão XVI, Felca e o mascarado de 'A Viagem' - Foto: Giuseppe Cacace/AFP; Evelyn Kosta/Globo; TV Globo/Reprodução
Quem despertou a curiosidade dos brasileiros em 2025, aquele nome que não saiu do noticiário ou das redes sociais?
O Google Brasil divulgou nesta quinta-feira (4) as pesquisas que estiveram em alta na categoria "quem é" no ano. E teve de tudo: de personagem de novela a técnico de futebol, passando por influenciador e ativista político.
Confira a lista completa:
- Quem é o novo Papa?
- Quem é Felca?
- Quem é o mascarado da novela A Viagem?
- Quem é Charlie Kirk?
- Quem é o novo técnico da Seleção Brasileira?
- Quem é o novo técnico do Corinthians?
- Quem é a mulher de branco em Tieta?
- Quem é Hytalo Santos?
- Quem é a mãe de Preta Gil?
- Quem é o careca do INSS?