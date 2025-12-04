A- A+

INTERNET Papa, Felca e o mascarado de 'A Viagem': veja quem bombou no Google Brasil em 2025 Confira o top 10 da categoria 'Quem é'

Quem despertou a curiosidade dos brasileiros em 2025, aquele nome que não saiu do noticiário ou das redes sociais?

O Google Brasil divulgou nesta quinta-feira (4) as pesquisas que estiveram em alta na categoria "quem é" no ano. E teve de tudo: de personagem de novela a técnico de futebol, passando por influenciador e ativista político.

Confira a lista completa:

Quem é o novo Papa?



Quem é Felca?



Quem é o mascarado da novela A Viagem?



Quem é Charlie Kirk?



Quem é o novo técnico da Seleção Brasileira?



Quem é o novo técnico do Corinthians?



Quem é a mulher de branco em Tieta?



Quem é Hytalo Santos?



Quem é a mãe de Preta Gil?



Quem é o careca do INSS?

