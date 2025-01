Papel da equipe econômica é apoiar BC no trabalho de reancoragem da inflação, afirma Ceron

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse que, por parte da equipe econômica, o papel é de ajudar o Banco Central para que o ciclo de aperto monetário seja o menor possível em termos de tempo e de custo total do processo para a sociedade.

"Neste momento, o melhor que podemos fazer é colaborar na medida do possível para harmonizar e ajudar o trabalho do Banco Central, com as medidas que estejam disponíveis para que a política fiscal contribua para o processo de reancoragem das expectativas e que ajude nesse ciclo de política monetária restritiva. É nosso papel fazê-lo", disse Ceron.