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AVALIAÇÃO Para 52%, economia do País está ruim ou péssima, aponta BTG/Nexus; 16% consideram ótima/boa Sobre as expectativas para os próximos seis meses, 36% dos entrevistados avaliam que a economia do País deve melhorar "um pouco" ou "muito"

Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira, 8, mostra que 52% dos eleitores avaliam que a economia do País está ruim ou péssima, enquanto 16% consideram que ela está ótima ou boa. Para 30% dos entrevistados, a situação econômica está regular.

Na pesquisa anterior, divulgada em 31 de agosto, 53% avaliavam a situação econômica como ruim ou péssima e 18% consideravam a economia ótima ou boa. Já os que consideravam a situação econômica atual regular eram 27% na pesquisa anterior.

Sobre as expectativas para os próximos seis meses, 36% dos entrevistados avaliam que a economia do País deve melhorar "um pouco" ou "muito". No levantamento anterior, eram 39%. Já os que avaliam que a economia deve piorar são 29% ante 30% da pesquisa anterior. Os que acham que a economia vai "ficar igual" são 22%, e 12% não souberam ou não responderam.

Em relação à situação financeira pessoal dos entrevistados para os próximos seis meses, 43% dizem que deve "melhorar muito ou um pouco" e 12% afirmam que deve "piorar um pouco ou muito". Outros 34% avaliam que a situação financeira pessoal deve continuar igual.

Ao comparar o cenário econômico atual com o governo anterior, 46% dizem que a economia está pior no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do que na gestão Jair Bolsonaro (PL), enquanto 37% avaliam que está melhor.

Problemas do País

O levantamento também mostra que a segurança pública segue como o principal problema do País por 35% dos entrevistados. Em seguida, os eleitores apontam maior preocupação com a saúde pública (31%), corrupção (23%) e educação (17%).

A Nexus ouviu 2.002 eleitores de 16 anos ou mais, por telefone, de 4 a 7 de agosto. A margem de erro é de 2 p.p., para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-06790/2026.

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