A- A+

GOVERNO Para Alckmin, diretrizes do governo Trump não devem afetar investimentos no Brasil "Nós somos o maior exportador de alimentos do mundo. Segundo, segurança energética. Nós temos a energia mais limpa do mundo", disse o vice-presidente

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, reforçou nesta segunda-feira, 27, sua avaliação de que as diretrizes do governo Trump não devem afetar os investimentos no Brasil, além de defender que o País é o "grande protagonista" dos três principais debates que ocorrem hoje no mundo: de segurança alimentar, de segurança energética e do combate às mudanças climáticas.

Ele foi questionado se o Brasil estaria pronto para assumir o protagonismo na agenda de energia limpa durante o governo de Trump.

O ministro lembrou também da relação de 200 anos entre o Brasil e os norte-americanos, sendo os EUA o maior investidor entre os parceiros comerciais.

"O Brasil não é problema. A balança é até favorável nos Estados Unidos. Eles exportam mais para nós do que nós para eles. O que precisamos ver é ganha-ganha. Comércio exterior é ganha-ganha em benefício da coletividade", disse Alckmin.



Veja também