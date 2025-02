Para atrair usuários mais jovens, Adobe lança aplicativo gratuito do Photoshop para celular

A- A+

A Adobe vai lançar, pela primeira vez, um aplicativo do Photoshop para celulares, oferecendo tanto uma versão gratuita quanto uma versão paga pelo custo de US$ 7,99 (cerca de R$ 46) por mês, o mais baixo já registrado para a ferramenta, informa reportagem da Reuters. Até agora, a versão mais barata era uma assinatura de US$ 9,99 (cerca de R$ 58) por mês para o iPad da Apple.

O software de edição de imagens da Adobe foi lançado pela primeira vez em 1990 e se tornou tão popular que seu nome virou sinônimo de retoque de fotos. Mas, lembra a Reuters, sempre foi um serviço pago.

Por enquanto, a Adobe anunciou apenas a versão gratuita para o iPhone da Apple. Um aplicativo para Android será lançado em breve, informaram executivos da empresa à Reuters. A versão premium, que custará US$ 7,99 por mês, terá mais recursos, além de acesso a mais armazenamento em nuvem e à versão baseada na web do Photoshop para edição em telas maiores.



A empresa explicou ainda que a versão gratuita do aplicativo Photoshop irá contar com recursos como dividir uma foto em camadas separadas, mascarar partes da imagem e adicionar texto, que, diz a reportagem, são funcionalidades que podem ser usadas para criar capas de podcasts, playlists de música para streaming ou vídeos no YouTube.

Vice-presidente de marketing de produtos para aplicativos profissionais criativos da Adobe, Deepa Subramaniam disse à Reuters que a empresa pretende atrair usuários mais jovens, que utilizam seus celulares como suas principais câmeras e ferramentas de edição quando precisam de mais recursos do que o sistema operacional do telefone oferece.

De acordo com a Reuters, a iniciativa da Adobe ocorre em um momento em que os sistemas operacionais móveis da Apple e do Google, da Alphabet, passaram a oferecer gratuitamente muitos dos recursos clássicos do Photoshop, como ajuste de cores de fotos ou remoção de objetos indesejados.

