banco central Para Campos Neto, a 'barra fiscal' aumentou para o Brasil Presidente do BC fala do equilíbrio das contas públicas no mundo

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, avaliou nesta segunda-feira que o mundo está com uma concentração maior no risco fiscal, após elevados gastos durante a pandemia e a necessidade de equilíbrio nas contas públicas no contexto do pós-covid 19.

Ele diz que a “conta chegou” e, para o Brasil, “a barra fiscal” aumentou. Ele participa nesta tarde de evento promovido pela Warren Investimentos.

— O mundo passou muito bem pela pandemia (ao evitar uma possível recessão), fez enormes programas, que foram muito eficientes, mas ficou uma conta para pagar, com uma resistência de alguns governos de retirar os programas. Alguns programas, que eram temporários, viraram permanentes. Ou alguns que deveriam estar diminuindo de tamanho foram intensificados. Aqui é tema uma fiscal e isso significa para gente (Brasil) que a barra fica um pouco mais alta, porque todo mundo vai falar sobre esse assunto.

O presidente do BC avaliou que o mercado financeiro ainda mostra desconfiança com as metas de equilíbrio das contas públicas apresentadas pelo governo, com o arcabouço fiscal. Parte da “desancoragem” das expectativas é explicada pela necessidade de “grandes receitas adicionais”, diz ele.

Para o próximo ano, o objetivo da equipe econômica é zerar o déficit em 2024 e posteriormente atingir saldos positivos. Para atingir esse compromisso, o governo precisa de um adicional de receita na casa de R$ 100 bilhões.

