Para celebrar 458 anos, Rio de Janeiro ganha novos voos, prontos para a decolagem

Com a agenda cheia de eventos para o ano, o Rio de Janeiro já registra um aumento na oferta de voos. A malha de linhas internacionais vem crescendo, segundo a concessionária RIOgaleão, à frente do aeroporto do Galeão.

Desde dezembro, a low cost chilena Jet Smart, por exemplo, voa do Rio para Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina. A partir do próximo dia 27, a empresa terá saídas também para Montevidéu, no Uruguai, três vezes por semana.

A Aerolíneas Argentinas, que já operava para Buenos Aires, incluiu saídas para as cidades de Córdoba e Mendoza. E a partir do fim de outubro próximo a ITA Airways (antiga Alitalia) retoma a ligação entre Rio e Roma, após dois anos de interrupção.



Entre este mês e novembro último, a Azul ampliou em 13,2% a oferta total de assentos em voos operados no estado, destacando aumento de 45% no caso do Galeão, além do início da nova linha da ponte aérea Rio-São Paulo, conectando Congonhas ao aeroporto de Jacarepaguá.

Já a Latam, em igual período, elevou em 10% os assentos disponíveis em voos no Rio. Enquanto a Gol teve crescimento de 22% em voos operados este mês ante a março de 2022.

—A operação no Rio de Janeiro (Galeão e Santos Dumont) é importante para a composição e conectividade da malha aérea da Latam no país — afirma Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da Latam, ressaltando que estes terminais impulsionam viagens de negócios e lazer na capital fluminense.

Proposta do grupo de trabalho

O grupo de trabalho criado pela Secretaria de Aviação Civil (SAC) para discutir soluções para o Galeão deve apresentar suas propostas no fim deste mês, embora esse prazo possa ser prorrogado.

A Changi, uma das maiores operadoras de aeroportos do mundo, com sede em Cingapura, e controladora da concessionária RIOgaleão, havia decidido devolver a concessão no início de 2022. Após uma série de conversas com o governo, este ano, a operadora decidiu que tem interesse em negociar sua permanência no contrato, alternativa considerada vantajosa pelo governo.

A iniciativa privada assumiu as operações do terminal em 2014, mas as premissas previstas na concessão não foram alcançadas. Um dos fatores considerados cruciais para o sucesso do movimento de passageiros é encontrar um equilíbrio entre Santos Dumont e Galeão.

A prefeitura do Rio argumenta que o aeroporto localizado na região central opera além de sua capacidade.

— Há dois anos trabalhamos esse tema porque há um problema de ausência de coordenação dos dois aeroportos do Rio para evitar a canibalização de movimento de um pelo outro. É preciso ampliar a oferta de voos regionais no Galeão para atrair mais voos internacionais porque isso distribui os passageiros pelo resto do país — diz Chicão Bulhões, secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação do Rio.

O secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, frisa que encontrar um equilíbrio para a operação dos aeroportos Santos Dumont e Galeão é fundamental para a consolidação do turismo no Rio.

Carga aérea em alta

A RIOgaleão está ampliando seu investimento no setor de carga aérea. No segundo semestre, inaugura um galpão logístico de alto padrão em parceria com a Hire Capital, projeto de R$ 50 milhões. Terá oito módulos com 40 docas, com a previsão de gerar 1.800 empregos diretos e indiretos.

Abre também este ano o novo centro de manutenção de aeronaves instalado no aeroporto, que será operado pela americana United Airlines, com R$ 70 milhões em aporte.

