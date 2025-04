Para competir com Emirates e Qatar Airways, Riyadh Air lança nova cabine da classe executiva

A- A+

Enquanto entusiastas do automobilismo e pessoas de alto poder aquisitivo se reuniam na Arábia Saudita para o fim de semana da Fórmula 1, a Riyadh Air aproveitou o evento como pano de fundo para uma grande revelação.

Neste sábado, 19 de abril, no Jeddah Yacht Club, a companhia aérea exibiu os assentos que em breve ocuparão a parte dianteira de seus aviões: uma luxuosa classe executiva projetada para atrair viajantes inclinados ao luxo, afastando-os da Emirates e da Qatar Airways, gigantes do setor.

A companhia aérea iniciante, que deve começar a operar no fim deste ano, ofereceu um primeiro vislumbre dos designs do serviço cinco estrelas que pretende oferecer.

A cabine inclui painéis de privacidade, assentos totalmente reclináveis, iluminação ambiente, telas grandes e Wi-Fi de alta velocidade, tudo envolto em uma paleta de cores em tons de roxo profundo, dourado e pedra.

Os interiores são inspirados nas coberturas torcidas das tendas árabes tradicionais, com cores e materiais que refletem o patrimônio saudita.

Embora os assentos sejam semelhantes aos de suas rivais do Golfo em termos de espaço, as portas deslizantes oferecem o tipo de privacidade que diferencia os assentos mais cobiçados dos céus.

O que a companhia ainda não revelou são os detalhes mais finos — parceiros de kits de amenidades ou opções de comida e bebida — embora já se saiba que não será servido champanhe a bordo, já que o consumo de álcool é proibido no reino muçulmano.

O mesmo vale para vinho e coquetéis. A Emirates, por outro lado, possui uma vasta coleção de rótulos prestigiados e grands crus.

A cabine foi projetada com elementos visuais — como o detalhe no topo, as costuras dos tecidos e os painéis com a numeração dos assentos — que a tornam distinta entre os concorrentes, disse o CEO Tony Douglas em entrevista.

— Se você já viu uma vez, vai reconhecer imediatamente que é da Riyadh Air, porque nenhuma outra se parece com ela — acrescentou.

A apresentação da Riyadh Air, em meio a iates de luxo e ao ronco dos motores em Jeddah, ressaltou o esforço mais amplo da Arábia Saudita para se tornar um destino de luxo voltado a viajantes endinheirados.

A companhia aérea, de propriedade do Fundo de Investimento Público do reino, terá papel central na realização desse objetivo.

A outrora isolada Arábia Saudita está investindo bilhões em resorts ultra-premium, eventos esportivos de destaque, festivais de música e marcos culturais. Há o resort de esqui na cidade planejada multibilionária de Neom, resorts estilo bangalôs sobre a água no Mar Vermelho — descritos por alguns agentes de viagens de luxo como “assassinos das Maldivas” — e até a corrida de cavalos mais rica do mundo, a Saudi Cup, com prêmio de US$ 20 milhões.

Com atrações como essas, o reino espera que seus investimentos atraiam mais de 150 milhões de turistas por ano até o fim da década.

Mas ainda vai levar um tempo até que alguém possa reservar um assento na classe executiva azul-índigo da companhia aérea. Embora a Riyadh Air tenha recebido recentemente aprovação regulatória para operar, a empresa ainda não recebeu sua primeira aeronave da Boeing; problemas na cadeia de suprimentos e atrasos no fabricante americano empurraram o lançamento da companhia para o final do ano.

A companhia aérea instalará essas cabines em seus Boeing 787s, tornando-as o principal destaque em uma configuração de três classes: executiva, econômica premium e econômica.

Cada aeronave terá capacidade para 290 passageiros, com cerca de 10% do espaço destinado à classe executiva — uma proporção semelhante à dos novos Airbus A350 da Emirates.

Embora a Riyadh Air planeje ter uma cabine de primeira classe no futuro, quando adquirir aeronaves de maior porte, ela não está sozinha ao optar por não incluir primeira classe em alguns de seus modelos.

Muitas outras companhias concluíram que se trata de um luxo desnecessário, que ocupa muito espaço e peso, e cujos benefícios muitas vezes são igualados pela classe executiva de alto padrão.

A Qatar Airways, que rotineiramente vence prêmios por seu conforto luxuoso, investiu pesado na sua QSuite da classe executiva, que também oferece assentos totalmente reclináveis e compartimentos fechados para os passageiros.

Entre as companhias aéreas que estão correndo para atualizar sua primeira classe estão a Deutsche Lufthansa AG, com seu produto Allegris, que inclui cabines totalmente fechadas, e a La Première da Air France, que segundo a empresa é comparável a um jato particular.

A British Airways também planeja estrear uma nova primeira classe em seus Airbus A380 de dois andares, uma aeronave que já não é mais produzida.

Todos esses concorrentes, que já oferecem voos para a Arábia Saudita, representarão um verdadeiro teste à capacidade da Riyadh Air de conquistar viajantes de alto padrão.

