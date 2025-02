A- A+

INCERTEZAS Para diretor do BC, nível de incerteza sobre política econômica dos EUA é muito maior agora David lembrou que há uma miríade de possibilidades e cenários nos Estados Unidos, que podem pressionar tanto para alta quanto para baixa

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, disse nesta sexta-feira, 21, que o nível de incerteza sobre a política econômica dos Estados Unidos é muito maior agora. Ele participou de uma live organizada pelo Bradesco BBI e foi questionado sobre a colocação, nas comunicações do Comitê de Política Monetária (Copom), dos riscos do cenário externo.

"O risco de incerteza com Estados Unidos é muito maior do que em anos anteriores e o mercado sabe disso", comentou David, lembrando que há uma miríade de possibilidades e cenários nos Estados Unidos, que podem pressionar tanto para alta quanto para baixa, e que o mercado ainda não precificou todas as possibilidades.

E acrescentou: "É por isso que esse risco aparece nos dois lados, ele está tanto de alta como de baixa, a gente não sabe onde o mercado está vis-a-vis o que vai acontecer. Primeiro porque já é difícil saber onde o mercado está e mais ainda porque é mais difícil saber o que vai acontecer. A gente não tem essa certeza. Aliás, é a única certeza que eu tenho: que não dá para ter certeza. Se a gente não tem eu acho que ninguém deveria ter, porque realmente é bastante complexo para onde vai isso."

