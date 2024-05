A- A+

setor imobiliário Para estancar crise imobiliária, China fará estatais comprarem imóveis encalhados Banco central do país vai liberar US$ 42 bilhões para financiar aquisição

No mais ambicioso pacote de resgate do setor imobiliário já lançado na China, o governo do presidente Xi Jinping anunciou nesta sexta-feira que o banco central do país vai liberar 300 bilhões de yuans (US$ 42 bilhões) para que estatais comprem imóveis encalhados.

A vice-governadora do Banco Popular da China (o BC chinês), Tao Ling, anunciou o programa em uma entrevista coletiva em Pequim nesta manhã. Os recursos serão liberados para 21 entidades governamentais, incluindo bancos e demais instituições financeiras estatais, para que comprem apartamentos que hoje estão à venda no país.

Essas entidades serão encorajadas a financiar outras estatais nas províncias chinesas, também com a finalidade de comprar imóveis encalhados “a um preço razoável”, afirmou Tao. A expectativa é que os recursos liberados representem, na ponta, US$ 69 bilhões para a compra de imóveis a taxas de juros subsidiadas.

A crise imobiliária da China tornou-se o maior obstáculo ao crescimento econômico do país, com construtoras endividadas entrando em profunda crise financeira, imóveis encalhados e atraso na entrega de novos projetos. Os preços de novas moradias em abril voltaram a registrar forte queda em abril.

Veja também

