A- A+

Orçamento Para fechar o Orçamento temos que votar lei de benefícios tributários, diz Haddad Em conversa com jornalistas na portaria do ministério, ele afirmou que só esse projeto traz R$ 20 bilhões para o Orçamento de 2026, que ainda precisa ser votado neste ano

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira (10) que ainda é preciso aprovar o projeto que faz um corte linear nos benéficos tributários dados pelo governo para fechar o Orçamento do ano que vem. Em conversa com jornalistas na portaria do ministério, ele afirmou que só esse projeto traz R$ 20 bilhões para o Orçamento de 2026, que ainda precisa ser votado neste ano.

"O Congresso ficou de iniciar esse trabalho de corte linear uma vez que o gasto tributário no Brasil beira aí R$ 800 bilhões, estamos falando de R$ 20 bilhões, não é nada comparável, mas é um começo. E isso é essencial para fechar a peça orçamentária", disse.

Além disso, Haddad disse que, se o Congresso votar o segundo projeto de regulamentação da reforma tributária, que está na Câmara após ser aprovado pelo Senado, há uma chance "muito boa" de o governo por em teste o sistema operacional da reforma em 2026.

Leia também • Sport foca em busca por treinador e readequação do orçamento para 2026 • Curta as confraternizações de fim de ano sem estourar o orçamento • Orçamento de 2026 tem projeções com "risco significativo" de não se concretizar, diz TCU "Então, nós temos uma chance muito boa de, votando essa última perna da reforma tributária, colocar no Serpro o Sistema Operacional, um ano de tranquilidade para testar modelo, testar o Sistema Operacional, fazer os cálculos todos sobre alíquota média, alíquota máxima, com o compromisso de não permitir aumento de carga, nem diminuição de carga para fins de equilíbrio fiscal e inaugurar o novo Sistema Tributário de 1º de Janeiro de 2027", declarou. "Então, nós temos uma chance muito boa de, votando essa última perna da reforma tributária, colocar no Serpro o Sistema Operacional, um ano de tranquilidade para testar modelo, testar o Sistema Operacional, fazer os cálculos todos sobre alíquota média, alíquota máxima, com o compromisso de não permitir aumento de carga, nem diminuição de carga para fins de equilíbrio fiscal e inaugurar o novo Sistema Tributário de 1º de Janeiro de 2027", declarou.

Segundo ele, essa última parte da reforma está pronta e com o relatório na Câmara pactuado com o ministério.

Perguntado sobre o projeto que reduz penas para os envolvidos no 8 de Janeiro, Haddad não quis comentar. Disse que o governo, entretanto, tem tudo para entrar bem em 2026 do ponto de vista fiscal.

"Nós vamos entrar num ciclo bom. A inflação está já dentro da reta. O crescimento, de novo, foi maior do que o mercado previa. Desemprego baixo. Temos tudo para entrar bem no ano...então, eu acredito que nós vamos entrar o ano com uma certa tranquilidade", completou.

Veja também