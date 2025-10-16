A- A+

cenário Para FMI, China tem sido resiliente à turbulência e crescido mais que a média global Kristalina Georgieva disse que a China enfrenta uma bifurcação no caminho: continuar com o modelo de crescimento anterior, orientado para exportações, ou reposicionar a economia para o consumo doméstico

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disse que a China tem sido "bastante resiliente" à turbulência global e crescido mais que a média do mundo. O FMI estima o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) chinês em 4,8% em 2025 e em 4,2% em 2026. "A China está crescendo mais rápido que a média global e, nesse sentido, está contribuindo para a expansão global", avaliou Georgieva em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 16, durante as reuniões anuais do FMI.

De acordo com ela, a China enfrenta uma bifurcação no caminho: continuar com o modelo de crescimento anterior, orientado para exportações, ou reposicionar a economia para o consumo doméstico. "A China reconhece que é hora de fazer essa mudança, de direcionar a economia para o consumo interno", disse.

Georgieva listou três prioridades importantes à China: redirecionar o dinheiro investido em política industrial para apoiar redes de segurança social e aumentar a confiança do consumidor, reduzindo a tendência de poupança; gastar mais e poupar um pouco menos; e abrir setores que atualmente não são tão ativos no mercado, como educação, saúde e outros tipos de serviços. "Se a China fizer essa mudança, será uma grande contribuição para reduzir o desequilíbrio excessivo que enfrenta É a hora de fazer mais internamente do que externamente", avaliou.

Quanto à Índia, ela afirmou que é uma das economias de crescimento mais rápido por conta das reformas "significativas" que fez e tem contribuído "substancialmente" para a expansão global. Na sua visão, o país pode buscar um maior grau de integração comercial com parceiros e repensar barreiras ao comércio, como as tarifas impostas pelo país.



