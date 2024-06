A- A+

finanças Para IBGE, alta no PIB no 1º tri de 2024 foi puxada pelo avanço nos serviços A alta de 1,4% no Produto Interno Bruto (PIB) do setor de serviços no primeiro trimestre de 2024 ante o quarto trimestre de 2023 foi a mais acentuada desde o quarto trimestre de 2020