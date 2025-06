Para IBGE, mercado de trabalho no Brasil está aquecido e resiliente

O mercado de trabalho manteve-se aquecido e resiliente no trimestre encerrado em maio, afirmou William Kratochwill, analista da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa de desemprego desceu a 6,2% no trimestre até maio, bem próxima ao piso da série histórica registrado no trimestre até novembro de 2024, de 6,1%.

Segundo ele, o período de demissões de temporários já passou, mas a série histórica indica uma tendência sazonal de estabilidade na taxa de desemprego nessa época do ano.

"Nesse trimestre normalmente temos taxa estável ou de queda", disse ele. "Com a economia fluindo bem como tem fluído nos últimos trimestres, temos a taxa que é praticamente igual ao último trimestre do ano anterior. Temos o mercado aquecido, com resistência aos problemas externos ao mercado de trabalho."