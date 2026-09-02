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Economia Para IBGE, política monetária mais restritiva impacta ritmo da produção industrial Juros altos em dois dígitos travam investimentos e consumo, reduzindo o dinamismo da indústria em julho, aponta IBGE.

A manutenção da taxa básica de juros, a Selic, em dois dígitos impactou o desempenho da atividade industrial em julho, segundo o gerente da Pesquisa Industrial Mensal do IBGE, André Macedo. A produção avançou 0,2% ante junho de 2026, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (2), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ao comentar os resultados, o pesquisador frisou que a produção industrial foi marcada por um menor dinamismo nos últimos meses, período em que a política monetária passou por "algum grau de relaxamento".

Macedo ressaltou, no entanto, que os juros, atualmente em 14% ao ano, fazem com que o setor privado adie decisões de investimento e que as famílias segurem o consumo. "

Há uma redução da taxa de juros, mas ainda com taxa de dois registros configurando ali uma política monetária mais restritiva. E é claro que isso traz impacto sobre a economia e sobre o setor produtivo", disse.

Apesar do mercado de trabalho resiliente, com redução na taxa de desocupação, aumento no número de pessoas ocupadas e na massa de rendimentos, ele observou que a política monetária mais restritiva trouxe "impactos importantes" sobre o ritmo da economia e da produção industrial.

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