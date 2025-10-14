Para Magda Chambriard, apagão expõe fragilidade nas linhas de transmissão
Presidente da Petrobras participou do evento na Firjan
Magda Chambriard, presidente da Petrobras, defendeu maior investimento em linhas de transmissão no Brasil ao citar o apagão que afetou todas as regiões do país durante a madrugada desta terça-feira. Ela classificou o apagão como “relevante”.
Segundo ela, as linhas de transmissão têm um “atraso gigantesco em termos de licenciamento ambiental”. Magda destacou que o Plano Decenal de Expansão de Energia 2034, da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), prevê R$ 128 bilhões em investimentos em novas linhas de transmissão até 2034, com mais de 25 mil quilômetros. Para Magda, 70% das obras de linhas de transmissão em atraso dependem de licenciamento ambiental.
— Temos desafios a enfrentar. Não podemos falar em eletrificação, data centers e fazer a discussão sobre transição energética se a gente não falar em linhas de transmissão. Quem vai pagar pelo investimento em novas linhas? E quem vai licenciar isso? Sem isso, não tem elétron. Nesta noite, teve apagão, um apagão relevante. E sempre acontece nas pontas do sistema. É onde mais flutua e onde há mais dificuldade. Então, precisamos enfrentar as pontas do sistema — disse Magda.
Margem Equatorial
Ela participou de um evento na Firjan, no Centro do Rio, para marcar sua volta ao Conselho Empresarial de Petróleo e Gás da Firjan. Em sua apresentação, Magda voltou a defender a produção na Margem Equatorial. A estatal aguarda uma decisão final do Ibama para iniciar a perfuração do primeiro poço exploratório na Bacia da Foz do Amazonas.
— Não é incompatível querer desenvolver a Margem Equatorial brasileira no momento em que estamos fazendo a COP30. Se a gente quer viver melhor pela questão do clima, a gente quer também bem-estar social.
Incentivos para o Norte Fluminense
Magda defendeu ainda mais incentivos para o Norte Fluminense, que concentra a produção de petróleo no pós-sal do Brasil. Ela disse que a mudança feita pela Agência Nacional do Petróleo (ANP), com a revisão da metodologia do preço de referência do petróleo, não levou em conta o tipo de óleo produzido em cidades como Macaé, Campos e São João da Barra.
Recentemente, a ANP revisou a metodologia do preço de referência para incorporar mudanças do mercado internacional e passou a considerar uma média de óleos com menor teor de enxofre (e mais leves), o que tende a elevar o preço de petróleos mais leves, como os do pré-sal. Com isso, regiões com petróleo mais pesado (ou com mais enxofre) tendem a ter um óleo menos valorizado.
— O preço de referência ainda não cobriu uma questão que considero essencial, que é o Norte Fluminense, que ficou desassistido porque é lá que acontece o pós-sal — um óleo pesado, produzido por muitos anos, que hoje vem de uma bacia madura e precisa de suporte — disse ela.
Segundo Magda, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) determinou que fossem feitos incentivos em campos maduros, com foco no Norte Fluminense.
— A ANP fez uma resolução identificando campos maduros e, em seguida, não tratou do incentivo. Isso ficou faltando. É importante avançar nisso. Temos uma dificuldade real de viabilizar investimentos no Norte Fluminense, que não merece ficar para trás. São projetos conhecidos e em curso, com equipamentos instalados e operando. Se deixarmos isso para trás, vamos deixar produção, receita, renda e emprego para trás. O Norte Fluminense continua existindo — afirmou.