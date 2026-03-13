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COMBUSTÍVEIS Para Petrobras, efeito combinado do reajuste do diesel e subvenção é de R$ 0,70 por litro A efetiva assinatura do termo de adesão ficará condicionada à publicação e análise dos instrumentos regulatórios pela ANP

Após anunciar nesta sexta-feira, 13, o reajuste do diesel em R$ 0,38 por litro, a Petrobras informou que, para a estatal, o efeito combinado do ajuste de preços para as distribuidoras anunciado e o potencial benefício do programa de subvenção à comercialização do óleo, é equivalente a R$ 0,70 por litro. Seus efeitos para o consumidor são mitigados pelas medidas anunciadas na quinta-feira, 12, pelo governo, completa.

A subvenção prevê o pagamento de R$ 0,32 por litro às empresas beneficiárias.

"Diante do caráter facultativo do programa e do potencial benefício adicional, entende-se que essa adesão é compatível com o interesse da companhia", diz, em nota, a companhia.

A efetiva assinatura do termo de adesão ficará condicionada à publicação e análise dos instrumentos regulatórios pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) relacionados ao preço de referência, necessários para a operacionalização da subvenção econômica.



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