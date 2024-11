A- A+

PIX Para presidente da Abecs, Pix por aproximação deve ter impacto, principalmente no débito No crédito, ele vê um impacto baixo mesmo nos cartões sem anuidade

O presidente da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), Giancarlo Greco, afirmou nesta quinta-feira que o Pix por aproximação deve ter impacto sobre os cartões de débito.



No crédito, ele vê um impacto baixo mesmo nos cartões sem anuidade, que não têm benefícios como os programas de fidelidade.

"Eu acredito que deve ter um impacto, principalmente no cartão de débito. O crédito, em função de todos os benefícios da proposta de valor, deve continuar tendo um crescimento forte", afirmou ele, em coletiva de imprensa para tratar dos números do setor no terceiro trimestre deste ano.

Greco disse que mesmo no caso dos cartões de crédito sem anuidade, esse impacto deve ser reduzido. "Além dos benefícios, você tem um componente importante, o cartão de crédito tem um limite estabelecido", afirmou ele.

O Pix por aproximação terá oferta obrigatória em fevereiro do ano que vem, mas pelo menos três instituições - Itaú Unibanco, C6 Bank e PicPay - começaram a oferecê-lo neste ano, inclusive através do Google Pay, a carteira digital do Google inserida em dispositivos Android.

