Para presidente da Abrasce, bets estão tirando dinheiro do consumo e dos shoppings

A consolidação dos sites de aposta - as chamadas bets - afetou o comércio no Brasil, na visão do presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), Glauco Humai. "As bets estão tirando, sim, dinheiro do consumo e dos shoppings" afirmou, em entrevista coletiva à imprensa.



As bets movimentam em torno de R$ 30 bilhões por ano, um volume de recursos relevante, na visão do presidente da associação de shoppings. "As pessoas que estão com pouco dinheiro, muito endividadas e ainda jogando nas bets têm mais dificuldade para comprar", assinalou.

Outro fator de concorrência para os shoppings é o avanço do comércio eletrônico, cujas entregas estão mais rápidas e com cobertura em mais localidades do País. "Antes as pessoas pegavam o carro para ir ao shopping, mas hoje podem comprar certos itens pela internet", admitiu.



Por outro lado, os shoppings se aperfeiçoaram, indo além das compras, e reunindo também opções de lazer, alimentação, serviços e lazer. Operações como academias, clínicas médicas, centros de estética, por exemplo, estão mais comuns. O tempo médio de permanência dos visitantes nos shoppings subiu para 80 minutos, um recorde. A média dos últimos anos estava próxima de 73 minutos, enquanto na pandemia ficou abaixo de 30 minutos.



Em meio a esse conjunto de fatores, Humai disse que o crescimento de 1,2% das vendas em 2025 foi positivo. "O crescimento poderia ter sido maior que 1,2%, mas o ano foi confuso. O juro foi muito alto no ano passado, pode ter tirado um pouco do afã dos lojistas em crescer. Mas contamos com o aumento do emprego e da massa salarial, o que ajudou as vendas "



O presidente da Abrasce notou ainda que os 81 shoppings inaugurados desde 2020 - quando atravessaram a pandemia - ainda estão em fase de amadurecimento, com atração de consumidores e lojas. Portanto, com vendas abaixo do potencial. "Isso puxa a média de vendas do setor para baixo, mas tende a mudar quando eles amadurecerem."

