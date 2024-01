Para voltar 100% ao escritório, só com aumento de salário, afirmam trabalhadores

A- A+

Alguns trabalhadores de Hong Kong afirmam que precisariam de um aumento salarial para abrir mão dos arranjos feitos com os empregadores sobre trabalho híbrido, uma situação que se espera que leve mais empresas a reduzirem o espaço e a diminuírem os aluguéis de escritórios, de acordo com uma pesquisa da Bloomberg Intelligence.

Com base no estudo feito com 350 pessoas em Hong Kong, 27% solicitaram um reajuste salarial, com a maioria exigindo um aumento de 6% ou mais, caso seus empregadores as obriguem a trabalhar no escritório cinco dias por semana. Outros 24% disseram que trocariam de emprego para garantir arranjos de trabalho flexíveis.

Em Tóquio, 20% das 650 pessoas pesquisadas disseram que voltariam aos escritórios por um aumento salarial, enquanto 16% mudariam de emprego.

As empresas podem adotar arranjos de trabalho híbridos para atrair talentos enquanto reduzem o espaço físico, o que poderia levar a uma queda de pelo menos 6% nos aluguéis em 2024, afirmaram analistas da Bloomberg Intelligence liderados por Patrick Wong em uma nota publicada nesta segunda-feira.

Isso ocorre depois que os aluguéis caíram anualmente em um ritmo semelhante nos últimos três anos, segundo a Bloomberg Intelligence. A cidade registrou um recorde de 16,4% de espaços de escritórios vazios no fim do ano passado, de acordo com o CBRE Group.



Para piorar as coisas, o setor de escritórios teve pouca demanda de empresas do continente que já tinham contribuído para o aumento anterior nos aluguéis há alguns anos. Essas empresas representaram apenas 11% dos novos contratos de locação em 2023, em comparação com 18% em 2021, mostram dados da CBRE.

Os 350 entrevistados em Hong Kong foram selecionados com base em critérios especificados pela Bloomberg Intelligence para refletir uma amostra representativa em termos de idade, geografia e gênero.

