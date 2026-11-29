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América do Sul Paraguai atraiu 230 empresas brasileiras desde 2007, e crise econômica e política testa modelo Companhias instalaram fábricas no país vizinho atraídas pela Lei de Maquila, que dá benefícios tributários a quem produz e exporta em território paraguaio

A crise política com a destituição e prisão do presidente Santiago Peña após o colapso do Ueno Bank, que foi liquidado pelo Banco Central do Paraguai, em novembro, coloca à prova a sustentabilidade do modelo de atração de investimentos estrangeiros do país.

Consolidado nos últimos anos por meio da Lei de Maquila, que oferece tributação mais baixa, além de custos de energia e mão de obra e encargos trabalhistas reduzidos a empresas que produzam em território paraguaio e exportem, esse ambiente de negócios mais favorável atraiu mais de US$ 1 bilhão em investimentos, sendo cerca 70% de capital brasileiro aplicado por cerca de 230 empresas desde 2007.

Especialistas avaliam que os problemas no Paraguai não anulam as vantagens produtivas do país, mas elevaram a percepção de risco institucional e bancário, exigindo uma postura de maior cautela aos investidores.

— Um dos erros comuns no processo de internacionalização de empresas é focar apenas nos custos e ignorar a solidez dos bancos e a maturidade das instituições do país de destino — diz Silvio Campos Neto, economista e sócio da consultoria Tendências, que acompanha o cenário internacional.

Ele ressalta que o episódio bancário do Ueno mostra a importância de conhecer a fundo a regulação e a solidez dos bancos paraguaios, lembrando que mudanças bruscas podem afetar o planejamento das empresas.

Alerta no sistema financeiro

Giuliana Garcete, gerente executiva da Câmara de Empresários Brasileiros no Paraguai (Cebras) diz que a crise envolvendo o Ueno Bank provocou um alerta no ambiente empresarial e financeiro paraguaio, principalmente em relação à confiança nas instituições e à segurança do sistema financeiro. Mas, até o momento, não há evidências de uma paralisação das operações das empresas brasileiras.

— Pelo fato de ser um banco digital e com poucos anos de funcionamento, era uma entidade mais utilizada para contas pessoais do que corporativas. A maioria das empresas opera com os bancos tradicionais — afirma Garcete, que avalia que o ritmo de atração de empresas não seja o mesmo no curtíssimo prazo.

Mas ela lembra que o Paraguai continua apresentando vantagens estruturais que não desapareceram com a crise do Ueno, como custos operacionais menores, proximidade com o Brasil, integração regional e um regime de incentivos à produção e exportação.

Além disso, diz ela, é importante lembrar que a decisão de instalar uma indústria envolve planejamento de médio e longo prazo. Uma empresa que investe em uma planta industrial, equipamentos, contratação e treinamento de funcionários não toma a decisão de sair de um país por uma crise pontual, desde que suas condições operacionais e jurídicas permaneçam preservadas, afirma.

— O Paraguai continua sendo uma oportunidade de expansão para as empresas brasileiras. O que precisamos neste momento é fortalecer a confiança, preservar a segurança jurídica e demonstrar que o país possui instituições capazes de responder às dificuldades e garantir continuidade ao ambiente de negócios — avalia.

Fluxo de empresas brasileiras

No ano passado, a Lupo, empresa do setor de vestuário, conhecida pela fabricação de meias e moda íntima, anunciou um investimento de R$ 30 milhões para a instalação de sua primeira unidade industrial no Paraguai, localizada em Ciudad del Este.

A fábrica iniciou suas operações oficiais em junho de 2025. A decisão da companhia de operar no país vizinho foi motivada pela busca de maior competitividade e otimização de custos industriais, incluindo a oferta de energia elétrica a custos mais baixos, a facilidade para importação de matérias-primas e insumos e a proximidade geográfica estratégica com o mercado brasileiro.

— A unidade fabril no Paraguai é dedicada à produção de meias esportivas básicas. Toda a produção dessa planta foi estruturada para ser exportada e destinada ao abastecimento direto do mercado brasileiro — explica o CEO Carlos Mazzeu, lembrando que o investimento de R$ 30 milhões já contemplava uma segunda etapa de ampliação.

A empresa já está instalando 200 novos teares, aumentando a estrutura fabril de 400 para 600 equipamentos. A produção projetada, que era de 20 milhões de pares por ano, atingirá aproximadamente 33 milhões de pares anuais (um salto de 65%), com conclusão final dos trabalhos prevista para o primeiro trimestre de 2027.

O quadro de colaboradores, que hoje conta com 250 profissionais, tem previsão de ser ampliado para 500 funcionários. A empresa também prepara a abertura de um centro de distribuição no Paraguai para fevereiro de 2027, visando atender, além do mercado local, a Argentina e o Uruguai. A Lupo informou em nota que suas operações no Paraguai seguem normalmente, sem impacto decorrente dos problemas no sistema financeiro paraguaio.

Assim como a Lupo, as empresas têxteis são as que mais instalaram unidades no país vizinho. Impactadas pela concorrência de produtos asiáticos no Brasil, o melhor ambiente de negócios no Paraguai garante maior competitividade a seus produtos.

A Karsten investiu US$ 40 milhões no projeto de sua primeira fábrica fora do Brasil, inaugurada em março de 2026, localizada em Minga Guazú. A planta é voltada à fabricação de artigos de banho, especificamente toalhas, e foi concebida para abastecer inicialmente o mercado brasileiro, com perspectiva de expansão gradual para outros mercados.

Neste mês de novembro, a Karsten encerrou as atividades da sua fábrica em Ibirama, em santa Catarina, numa decisão que faz parte de uma reorganização estratégica e operacional.

A Lunelli acumula mais de US$ 35 milhões em investimentos no país vizinho e atua desde 2015 em Minga Guazú, onde opera duas unidades fabris com uma estrutura de 42 mil metros quadrados. Tem como foco a produção de jeans e o beneficiamento têxtil para atendimento do mercado regional, com foco no Brasil.

Já a DeMillus, marca especializada no segmento de roupas íntimas, ainda não possui fábrica instalada no Paraguai, mas estuda a ida e a abertura de uma unidade operacional no país. Procuradas, as empresas não comentaram a crise que afeta o Paraguai, e se a operação foi impactada.

Empresas têxteis são maioria

A Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) estima que 89 fábricas de empresas brasileiras têm unidades no Paraguai e que este movimento reflete redirecionamento de novos investimentos, e não encerramento de unidades nacionais.

O avanço das indústrias de confecção e tecidos brasileiras rumo ao Paraguai é avaliado pela entidade como uma busca direta por sobrevivência e competitividade diante do aumento contínuo do Custo Brasil (calculado em R$ 3,5 trilhões) e da concorrência internacional aguda — principalmente da China.

— Existem desdobramentos e investimentos que poderiam estar sendo feitos no Brasil, mas que, por condições de melhor ambiente de produção, estão indo para o Paraguai — diz o diretor-superintendente e presidente emérito da Abit, Fernando Pimentel.

Assim como as fábricas têxteis, empresas de autopeças, plásticos, metalurgia e alimentos têm buscado reduzir o custo de fabricação em até 40% na comparação com o Brasil. A soma total de impostos operacionais e encargos trabalhistas sob o regime de maquila fica em torno de 12%, contra alíquotas que atingem entre 80% e 90% sobre a produção no Brasil.

Sob o maquila, paga-se apenas um imposto único de 1% sobre o valor agregado nacional. O acesso ao crédito conta com juros básicos mais baixos, situados em 5,50% ao ano, frente aos 13,75% no Brasil.

O custo real de um funcionário formal com carteira assinada no Paraguai é de 30% a 40% menor do que sob o regime da CLT no Brasil. Os encargos reais sobre a folha somam cerca de 35% (com contribuição patronal fixa de 16,5%), ante custos trabalhistas e previdenciários que chegam a quase 100% no mercado brasileiro.

Além disso, a jornada de trabalho semanal é de 48 horas. O custo da energia elétrica para indústrias custa em média US$ 41 por MWh no Paraguai, contra US$ 113 por MWh no Brasil. E matérias-primas importadas de fora do Mercosul entram na operação de maquila com imposto zero de importação (como o poliéster importado da China, que pagaria alíquota de 18% no Brasil).

Ao exportar o produto final de volta para o Brasil cumprindo as regras de origem do Mercosul (exigência mínima de 40% de valor agregado regional ou salto tarifário), a mercadoria ingressa com tarifa zero de Imposto de Importação, pagando apenas os tributos sobre consumo de entrada (como ICMS) em igualdade com a indústria nacional.

Luiz Henrique Nicolau, advogado tributarista na WLM, lembra que as empresas brasileiras no Paraguai conseguem disputar o mercado nacional com vantagem porque há economia no custo de fabricação.

— As empresas que produzem no Paraguai disputam o mercado brasileiro em igualdade tributária, mas com custo de fabricação bem menor, permitindo reduções operacionais de até 40% — calcula.

Caroline Leite Barreto Dinucci, advogada empresarial e sócia da Barreto Dinucci Advocacia, avalia que a decisão de empresas brasileiras de produzir no país vizinho "expõe as dificuldades do Brasil em oferecer condições competitivas à sua própria indústria", impulsionada pelo Custo Brasil, explicando que a operação sob a 'maquila' é uma estratégia lícita desde que cumpra os requisitos reais de produção.

O especialista em mercado internacional e internacionalização de empresas, Jackson Campos, diz que a crise recente pode afetar o caixa das companhias e aumentar a insegurança para novos aportes. Mas quem já produz no país toma decisões diferentes de quem avalia abrir uma fábrica.

— Novos projetos tendem a ser postergados, e é precoce falar em saída de empresas. A retomada da confiança dependerá da solução dos entraves bancários e da preservação das regras do jogo — diz Campos.

O advogado Gabriel Loschiavo, especialista em internacionalização de empresas da Intrust Associates, diz que a crise bancária não elimina os atrativos estruturais paraguaios. Mas, o abalo na confiança do sistema financeiro pode prejudicar até empresas que não mantinham relacionamento direto com o Ueno Bank, trazendo um cenário de mais dificuldade no acesso ao crédito, elevação nos custos de financiamento e entraves na gestão do capital de giro.

— A tendência imediata é de maior cautela por parte dos investidores. Mas isso não implica uma reversão do processo de industrialização paraguaio: se as autoridades locais contiverem os efeitos da crise e restabelecerem a confiança, o país manterá sua atratividade — explica.

Procurado, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) não comentou o movimento de migração de empresas brasileiras para o Paraguai.

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