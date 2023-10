A- A+

Palestra Paraíba vai debater transição energética O consultor Plínio Nastari se encontra na segunda com o Governo do Estado e fará palestra na UFPB

O presidente da consultoria Datagro, Plínio Nastari, estará em João Pessoa na próxima segunda-feira (9) para falar sobre bioenergia, etanol e hidrogênio verde.

A palestra, aberta ao público, acontecerá no Auditório do Centro de Tecnologia e Desenvolvimento Regional no Campus V da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), às 17h30. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da Sympla.

A palestra tem o objetivo de contribuir para o debate sobre temas importantes para o desenvolvimento sustentável da Paraíba e do Brasil.

Recentemente, Nastari – reconhecido como uma autoridade em bioenergia e economia agrícola – foi um dos palestrantes do Fórum Nordeste, promovido pelo Grupo EQM, também para tratar do tema da transição energética.

“Estamos diante de uma acelerada transição energética para a substituição dos antigos combustíveis fósseis pelos biocombustíveis para maior agregação de valor, mais empregos e maior aproveitamento na energia da cana-de-açúcar e da bioenergia. Essa é a prioridade da mobilidade sustentável. Abre-se um amplo mercado para os novos combustíveis nas cidades, na aviação e na área marítima”, comentou Edmundo Barbosa, presidente-executivo da Associação de Produtores de Álcool da Paraíba (Sindalcool.

Além da palestra, o consultor terá um encontro com o governador paraibano João Azevêdo e líderes do setor de bioenergia no estado. Durante a reunião, será apresentado uma agenda de desenvolvimento para a Paraíba. O encontro contará ainda com a presença de dos principais secretários estaduais.

