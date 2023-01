A- A+

ECONOMIA Paraísos fiscais camuflam US$ 1,4 tri de investimentos na China Estudo sugere que exposição estrangeira a ativos chineses é muito maior do que o registrado pelas estatísticas oficiais

Boa parte dos investimentos dos Estados Unidos e da Europa na China foram feitos através de entidades criadas por empresas chinesas em paraísos fiscais, segundo o estudo Global Capital Allocation Project, que sugere que a exposição estrangeira a ativos chineses é muito maior do que o registrado pelas estatísticas oficiais.

As participações de investidores americanos e europeus em ações e títulos emitidos por entidades offshore controladas por empresas chinesas como Alibaba e Tencent atingiram US$ 1,4 trilhão no final de 2020, de acordo com novas estimativas das universidades Columbia e Stanford. O montante é quase três vezes maior do que o volume de participações diretas em empresas registradas na China.

Os dados mostram a profundidade dos vínculos financeiros entre a segunda maior economia do mundo e as principais economias desenvolvidas, e que as empresas estrangeiras estão mais expostas à China do que se pensava anteriormente. Os governos dos EUA e Europa precisarão prestar mais atenção aos riscos potenciais de investimentos em empresas chinesas através de suas entidades offshore, sugeriram os pesquisadores.

“As quantias envolvidas, o envolvimento de investidores de varejo e fundos mútuos e os direitos precários dos acionistas nessas estruturas de capital apontam claramente para a necessidade de regulamentação”, disseram os pesquisadores.

Os dados também sugerem que os esforços para regular os paraísos fiscais globais precisarão levar em consideração os interesses das empresas chinesas. A quantia que entidades offshore controladas pela China levantaram de investidores americanos e europeus quase triplicou de 2016 a 2020, de acordo com o estudo.

“Tem havido muita atenção e esforço político na regulamentação das atividades dos paraísos fiscais. Nosso trabalho aponta para a crescente importância da China nessas jurisdições, e isso provavelmente tornará a coordenação global de esforços políticos mais importante, mas também mais difícil de alcançar”, disseram os pesquisadores.

As empresas chinesas tendem a usar os paraísos fiscais não tanto como um mecanismo de evasão fiscal e mais como um meio de contornar as restrições do governo chinês à participação estrangeira em alguns setores, e porque os investidores estrangeiros costumam ver os tribunais estrangeiros como mais confiáveis do que os da China, disseram os pesquisadores.

