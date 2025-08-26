A- A+

ARGENTINA Paralisação de controladores aéreos provoca cancelamentos e afeta mais de 15 mil passageiros Aerolíneas Argentinas estima perdas de até R$ 10 milhões; governo critica greve por atingir serviço essencial

Uma nova paralisação de controladores aéreos ocorre nesta terça-feira em aeroportos de todo o país, e a Aerolíneas Argentinas alertou que a medida afetará 178 voos, de um total de 295 programados, impactando mais de 15 mil passageiros. A pausa é organizada pela Associação Técnicos e Empregados de Proteção e Segurança à Navegação Aérea (Atepsa) e iniciou na última sexta-feira, provocando atrasos e cancelamentos em diversos aeroportos argentinos.

Segundo a companhia aérea, nesta terça-feira, 82 voos domésticos foram cancelados e 96 tiveram alterações de horário devido à greve, que ocorre em faixas horárias: a primeira das 7h às 10h e a segunda das 14h às 17h. Apesar de limitada a esses períodos, o impacto se estende por todo o dia, prejudicando a operação de partidas e chegadas em diferentes regiões.

Desde o início do movimento, a Aerolíneas Argentinas estima perdas de US$ 1,5 a 2 milhões (cerca de até R$ 10 milhões). Na sexta-feira, segundo o jornal local Clarín, foram registrados 44 cancelamentos e 59 atrasos, afetando mais de 10,5 mil passageiros de voos domésticos e regionais.





No domingo, os números aumentaram: 46 cancelamentos e 122 reprogramações, com impacto similar. A empresa denunciou ainda que o sindicato bloqueou a saída de nove voos autorizados fora da janela da paralisação, incluindo dois internacionais.

O conflito, que tem origem em uma disputa salarial, se intensificou após o fim da conciliação obrigatória mediada pelo governo. A Empresa Argentina de Navegação Aérea (EANA) afirmou que já foram realizadas 17 audiências sem acordo e acusou o sindicato de manter “uma postura intransigente”. O governo nacional também criticou a paralisação, apontando que a medida prejudica um serviço essencial garantido por lei.

A companhia orienta que todas as alterações de voos programadas com antecedência serão comunicadas por e-mail aos passageiros cadastrados na reserva. Quem comprou passagem por agência de turismo deve acompanhar as informações pelo mesmo canal. As próximas datas de paralisação já foram anunciadas: na quinta-feira, 28 de agosto, das 13h às 16h, e no sábado, 30 de agosto, das 13h às 16h e das 19h às 22h.

