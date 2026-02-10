A- A+

Negócios Paramount faz nova ofensiva e oferece dinheiro extra a Warner por cada trimestre sem acordo Companhia se comprometeu a bancar multa de US$ 2,8 bilhões caso estúdio desista de contrato já assinado com a rival do streaming

A Paramount fez uma nova ofensiva para tentar comprar a Warner Bros. Discovery e passou a oferecer um pagamento adicional aos acionistas da empresa para cada trimestre em que o acordo não for concluído, numa tentativa de esvaziar a negociação rival com a Netflix.

Em comunicado nesta terça-feira (10), a Paramount informou que cobrirá a multa de rescisão de US$ 2,8 bilhões que a Warner Bros. terá de pagar à Netflix caso encerre o acordo já firmado com a gigante do streaming.

Também se comprometeu a garantir uma eventual refinanciamento da dívida da Warner Bros. e a arcar com US$ 1,5 bilhão em taxas associadas a essa operação, se necessário.

