OFERTA Paramount põe garantia de Larry Ellison pela Warner; Netflix prepara financiamento de US$ 25 bi Netflix, por sua vez, prepara financiamento de US$ 25 bi para aquisição da Warner

A Paramount Skydance anunciou nesta segunda-feira, 22, a ampliação de sua oferta em dinheiro pela Warner Bros. Discovery (WBD), destacando que o acordo passará a contar com uma garantia pessoal de Larry Ellison na tentativa de superar a disputa com a Netflix.

Segundo comunicado, a companhia "emendou sua oferta superior totalmente em dinheiro de US$ 30 por ação" para atender às preocupações levantadas pela WBD sobre o financiamento da transação.

No texto, a Paramount afirma que Ellison "concordou em fornecer uma garantia pessoal irrevogável de US$ 40,4 bilhões do financiamento em capital próprio da oferta e de eventuais reivindicações de danos contra a Paramount".

A empresa também disse que Ellison se comprometeu a "não revogar o truste da família nem transferir adversamente seus ativos durante a pendência da transação".

A companhia ressalta que decidiu agir "apesar de nenhuma dessas preocupações, nem a exigência de uma garantia pessoal, terem sido levantadas pela WBD" durante o período que antecedeu o acordo considerado inferior com a Netflix. A Paramount acrescenta que está divulgando registros que confirmam que o truste da família Ellison detém cerca de 1,16 bilhão de ações ordinárias da Oracle e que "todos os passivos relevantes são publicamente divulgados".

Além disso, o comunicado informa ajustes nos termos da operação para dar maior "flexibilidade" à WBD, incluindo refinanciamento de dívidas e cláusulas operacionais, bem como o aumento da taxa de rescisão regulatória de US$ 5 bilhões para US$ 5,8 bilhões. A oferta permanece condicionada, entre outros pontos, à manutenção integral do negócio de Global Networks pela WBD.

Segundo o Wall Street Journal, a Netflix já prepara os fundamentos para honrar seu acordo de aquisição da WBD de US$ 27,75 por ação, assegurando US$ 25 bilhões em financiamentos bancários envolvendo o Wells Fargo, o BNP Paribas e o HSBC.

A gigante de streaming celebrou um contrato de linha de crédito rotativo sênior sem garantia no valor de US$ 5 bilhões e duas facilidades de empréstimo a prazo com saque diferido sênior sem garantia totalizando US$ 20 bilhões.

