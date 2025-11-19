A- A+

Trabalho Parcela de trabalhadores com ensino superior cresce no Brasil e chega a 23,4% Por outro lado, são menos trabalhadores com menor escolaridade. O número de trabalhadores com fundamental completo e médio incompleto caiu para 13,6% em 2024

O número de trabalhadores com um maior nível de escolaridade vem crescendo nos últimos anos. O percentual de ocupados com ensino superior completo vem subindo nos últimos 12 anos, chegando a 23,4% em 2024 ante 22,9% em 2023. Em 2012, os profissionais formados em universidades representavam apenas 14,1% da população ocupada.

Os dados de características adicionais do mercado de trabalho fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), e foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE.

O número de pessoas ocupadas com ensino médio completo e superior incompleto, que possui a maior proporção de trabalhadores, também cresceu em 2024, chegando a 43,4% ante 42,8% em 2023 e 35,7% em 2012.

Por outro lado, são menos trabalhadores com menor escolaridade. O número de trabalhadores com fundamental completo e médio incompleto caiu em 2024 (13,6% contra 14% em 2023), assim como de ocupados sem instrução ou com fundamental incompleto (19,6% contra 20,3% em 2023).

Trabalho 'de casa' cai

A parcela de trabalhadores que fazem home office, que subiu consideravelmente durante a pandemia, agora cai pelo segundo ano seguido. O número saltou de 5,8% em 2019 para 8,4% em 2022, mas vem recuando desde então, chegando a 8,2% em 2023 e 7,9% em 2024.

O local de trabalho mais comum continua sendo em estabelecimento do próprio empreendimento, percentual que subiu de 59,1% em 2023 para 59,4% em 2024. No entanto, comparando com 2012, esse número caiu (há 12 anos, eram 62,7%).

Também teve leve aumento o número de pessoas que trabalham em veículo automotor, onde estão incluídos os uberes, saindo de 4,8% para 4,9%.

