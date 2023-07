A- A+

TURISMO Empetur e Azul Viagens anunciam novos voos com destino ao Recife durante a alta temporada Em parceria com a Empetur, a companhia renovou os trechos que foram sucesso na temporada passada

A malha aérea de Pernambuco vai aumentar. Uma parceria do Governo do Estado com a Azul vai ampliar a quantidade de voos de outros locais do Brasil para Pernambuco durante os meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024. O anúncio foi feito nesta terça-feira (25) pela gerente de produtos da Azul viagens, Giuliana Mesquita, e pelo presidente da Empetur, Eduardo Loyo, no Hotel Beach Class Convention, em Boa Viagem. Ausente na coletiva, o Secretário de Turismo de Pernambuco, Daniel Coelho, cumpre agenda no Festival de Inverno de Garanhuns (FIG).

“A gente vê que a demanda pela região tá crescendo cada vez mais dentro da operadora, então, fazia total sentido realizar esse incremento de voos pra região agora”, afirmou a gerente da Azul. A companhia renovou os trechos que foram sucesso na temporada passada, saindo de Bauru, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Campinas, no interior de São Paulo, além de Belo Horizonte, Uberlândia (MG), Goiânia e Porto Alegre. Partidas de Campo Grande e Florianópolis, com conexão no Aeroporto de Viracopos, também estão incluídas. A intenção é que o cliente compre na Azul viagens todo o pacote, que é o aéreo com hotel, passeios, traslados para movimentar o turismo local.

“A gente vai ter terminais mais confortáveis, mais áreas de serviço. A gente, no aeroporto internacional dos Guararapes, tem o maior fluxo de passageiros do Nordeste. Recife se coloca com pólo principal no Norte-Nordeste e muito em consequência do trabalho com a Azul Viagens que a gente vem fazendo”, disse Eduardo Loyo.

