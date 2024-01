Parceria entre Microsoft e OpenAI pode ser alvo de investigação da União Europeia

A- A+

A parceria entre Microsoft e OpenAI está prestes de ser alvo de uma investigação por parte da União Europeia, após uma revolta na criadora do ChatGPT expor vínculos profundos entre as duas empresas.

Nesta terça-feira (9), a Comissão Europeia afirmou que está examinando se o investimento da Microsoft na OpenAI pode ser passível de revisão sob as regras de fusão do bloco. Se for constatado que atende às condições necessárias, os reguladores podem iniciar uma investigação formal para determinar se o acordo deve ser permitido. A ação da UE segue um passo semelhante da Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido.

A Microsoft se beneficiou amplamente de seus investimentos, totalizando até US$ 13 bilhões, na empresa de Sam Altman, que apresentou o chatbot de inteligência artificial ao mundo. Ao integrar os produtos da OpenAI em praticamente todos os seus principais negócios, a gigante do software rapidamente se estabeleceu como a líder incontestável em IA entre as grandes empresas de tecnologia. A rival Alphabet, dona do Google, tem corrido para alcançá-la desde então.

A recente demissão — e subsequente recontratação — de Sam Altman como CEO da OpenAI expôs quão intrinsecamente ligadas as duas empresas se tornaram. As ações da Microsoft caíram imediatamente após a diretoria da OpenAI demitir Altman. O CEO da Microsoft, Satya Nadella, pessoalmente ajudou a negociar e advogar por seu retorno à empresa — chegando a oferecer a contratação de Altman, juntamente com outros funcionários da OpenAI que queriam sair da startup.

Nesta terça-feira, os fiscais antitruste da UE também anunciaram um chamado para obter feedback sobre questões competitivas que podem surgir no campo da inteligência artificial generativa e mundos virtuais.

"Estamos convidando empresas e especialistas a nos informar sobre quaisquer questões de concorrência que possam perceber nesses setores, ao mesmo tempo que monitoramos de perto as parcerias de IA para garantir que não distorçam indevidamente a dinâmica do mercado", dizia uma declaração de Margrethe Vestager, comissária de concorrência da UE.

A comissão com sede em Bruxelas acrescentou que o investimento de capital de risco em IA na União Europeia foi estimado em mais de € 7,2 bilhões (US$ 7,86 bilhões) em 2023 e o tamanho do mercado de mundos virtuais na Europa foi estimado em mais de € 11 bilhões (US$ 12 bilhões) em 2023. O crescimento exponencial provavelmente terá um impacto significativo na forma como as empresas competem, afirmou a comissão.

