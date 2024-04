Parceria leva atendimento da AGE aos comerciantes e permissionários do Ceasa

A- A+

Comerciantes e permissionários do Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa-PE) estão se aproximando cada vez mais dos produtos e iniciativas da Agência de Empreendedorismo de Pernambuco (AGE). Reforçando a colaboração entre essas instituições, equipes compostas por agentes de crédito e analistas de operações e negócios prestaram novo atendimento no local, nos dias 2 e 3 de abril, para esclarecer dúvidas sobre as principais opções de financiamento oferecidas pela agência estadual.

As atividades foram conduzidas em dois pontos fixos: na sede da Associação dos Usuários e Comerciantes do Ceasa (Assucere) e próximo à entrada do Galpão LP2, buscando proporcionar maior conveniência aos clientes e ampliar a área de atuação das equipes. Além disso, agentes também circularam pelas ruas do centro comercial para divulgar as oportunidades de crédito disponíveis para fiteiros e proprietários de barracas de lanches.

NOVOS NEGÓCIOS - “Entendemos que o Ceasa é um parceiro estratégico para a AGE, por conta do volume de novos negócios que podemos conseguir junto aos empreendedores locais. É uma iniciativa onde todos saem ganhando, já que os comerciantes e permissionários podem conseguir financiamento com taxas de juros abaixo da média de mercado e parcelas que se encaixam em todos os perfis”, destacou a diretora-presidente da agência, Angella Mochel.

As linhas de crédito oferecidas pela AGE são flexíveis, adaptadas às necessidades dos clientes. Elas estão disponíveis para micro e pequenos empreendedores, incluindo trabalhadores informais, com valores que podem chegar a R$ 3 mil. Para Microempreendedores Individuais (MEI) e outras categorias de empresas, esses montantes podem chegar a R$ 21 mil e R$ 3 milhões, respectivamente.

Para mais informações sobre a AGE, é possível ligar ou enviar mensagem para o telefone/ WhatsApp (81) 3183-7450 ou acessar o site www.age.pe.gov.br.

