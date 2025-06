A- A+

ESPECIAL - 65 ANOS CDL Recife: parcerias estratégicas ajudam a impulsionar o desenvolvimento do comércio local Para a associação, iniciativas são fundamentais para o fortalecimento e evolução contínuos do setor

Ao longo de seus 65 anos de história, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do Recife tem apostado em parcerias estratégicas com o poder público e com instituições da sociedade civil para impulsionar o desenvolvimento do comércio local. A associação reconhece nessas iniciativas um pilar fundamental para o fortalecimento e a evolução contínua do setor. Iniciativas em conjunto com outras entidades mostram como o diálogo e a colaboração podem contribuir para a revitalização e a segurança da área central da cidade, além de fortalecer o ambiente de negócios.

De acordo com o diretor institucional da CDL, Paulo Monteiro, o órgão atua como um indutor de ações conjuntas que beneficiem lojistas, seus colaboradores e, por consequência, toda a população da cidade. “Buscamos construir parcerias em prol do comércio do Recife, criando uma verdadeira conspiração para o bem”, resume Marinho.

A CDL Recife, lembra Monteiro, entende que um ambiente urbano mais qualificado, com infraestrutura adequada e ações de zeladoria e segurança contribui diretamente para a vitalidade econômica e para o sentimento de pertencimento dos lojistas e da população. Essa atuação é ampla e extrapola o território do Recife, alcançando também a Região Metropolitana.

Exemplos

A CDL mantém parcerias com as prefeituras, o governo do estado, forças de segurança, além de entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), sindicatos patronais e laborais, entre outros. Um exemplo do impacto desse trabalho conjunto é o Recentro, programa de revitalização da área central do Recife, da Prefeitura do Recife. “O Recentro foi uma ideia que nasceu aqui, fruto de um trabalho coletivo”, afirma Monteiro.

Desde a criação do Recentro, a prefeitura tem contado com a CDL no esforço de revitalizar e manter ativo o comércio no centro da cidade. Ana Paula Vilaça, chefe de gabinete do programa, destaca que a história do Recife está intimamente ligada ao seu comércio, e que a parceria tem sido essencial para manter vivo esse setor em meio aos desafios da concorrência com outras áreas e shopping centers.

Ana Paula Vilaça: parceria é essencial para manter o setor vivo. Foto: divulgação/CDL Ana Paula Vilaça: parceria é essencial para manter o setor vivo. Foto: divulgação/CDL

“Atuamos juntos em campanhas de vendas e divulgação, escutamos as demandas dos lojistas e realizamos eventos como o ‘Viva o Centro, Viva Guararapes”, explica. Além disso, existe uma instância formalizada de governança na qual a CDL tem assento, permitindo um canal de comunicação direto para demandas como infraestrutura, iluminação e campanhas de incentivo ao comércio.

Reforço

Já a parceria com o Corpo de Bombeiros surgiu de uma necessidade urgente de reforçar a segurança contra incêndios, especialmente no Recife Antigo. Após um incidente recente, a CDL convidou os Bombeiros para uma reunião que resultou na criação de uma comissão permanente dedicada ao tema. “O acidente acontece quando a prevenção falha. Se trabalharmos na prevenção, evitamos tragédias”, afirma o Coronel Farias, diretor especializado em segurança contra incêndio e pânico do Corpo de Bombeiros. A iniciativa prevê treinamentos, vistorias e um canal de diálogo entre lojistas e a corporação.

Com o Governo de Pernambuco, a parceria é estabelecida pela Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe). Segundo a Agência, colaborar com a CDL é essencial para impulsionar um dos setores mais fortes da economia pernambucana. “Ao apoiar eventos, ações e feiras promovidos pela CDL, e ao manter um diálogo aberto com o setor, buscamos gerar oportunidades de negócios, renda e emprego para os pernambucanos”, destaca a instituição em nota, reforçando que a missão da CDL é promover o crescimento econômico com o fortalecimento do comércio.

Setor privado

Para além do setor público, a CDL também se destaca pela solidez das parcerias firmadas com empresas e entidades privadas. A Frisabor, por exemplo, utiliza desde 2019 as consultas do SPC para análise de novos cadastros. “Essas consultas são essenciais para sabermos se concedemos crédito ou não”, destaca a empresa. Enquanto isso, a Da Fonte Aduaneiro valoriza o suporte oferecido na emissão e renovação de certificados digitais, usados diariamente pela equipe. “O atendimento é ágil e a renovação pode ser feita de forma remota, o que facilita muito nossa rotina”, finaliza.

Veja também