A- A+

Congresso Parlamentares e empresários defendem derrubada do veto à desoneração da folha Pacheco garantiu que veto será votado nesta quinta-feira em sessão do Congresso

Representantes dos 17 setores da economia que mais empregam no país estiveram ao lado de deputados e senadores, no Salão Verde da Câmara, para defender a derrubada, do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto de lei que prorroga até 2027 a desoneração da folha de pagamento desses segmentos da economia.

O texto foi aprovado pelo Congresso em outubro e vetado em novembro. O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse ontem que o veto será analisado na sessão conjunta de Câmara e Senado nesta quinta-feira.

— É muito difícil o Congresso não derrubar o veto amanhã. Se não derrubarmos isso amanhã, vai prejudicar o país, se onerar a folha de pagamento. Não é tirar receita, é preservar algo que está dando certo — disse o senador Angelo Coronel (PSD-BA), relator do projeto no Senado.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já disse que apresentará uma proposta alternativa à desoneração depois da aprovação da Reforma Tributária. Os parlamentares, porém, reafirmaram a importância de derrubar o veto agora e discutir uma eventual proposta da Fazenda depois.

A deputada Any Ortiz (Cidadania-RS) afirma que agora não há mais tempo hábil para um projeto do governo, já que a desoneração da folha está em vigência até 31 de dezembro.

— Agora não há tempo hábil para alternativas. Depois, podemos fazer as discussões necessárias — afirmou.

Ela lembrou que o projeto foi aprovado na Câmara com 430 votos a favor e apenas 17 contrários. No Senado, a votação foi simbólica, ou seja, com consenso entre todos os 81 senadores.

A proposta de desoneração da folha substituiu a contribuição previdenciária patronal de empresas de setores que são grandes empregadores, de 20%, por alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta.

Essa troca diminui custos com contratações para 17 setores, como têxtil, calçados, construção civil, call center, comunicação, fabricação de veículos, tecnologia e transportes. Os segmentos são responsáveis por gerar cerca de 9 milhões de empregos formais. Sem a prorrogação, a desoneração da folha de pagamentos terminaria no fim deste ano.

O senador Efraim Filho (União-PB) lembrou que Pacheco garantiu a votação para a derrubada do veto nesta quinta-feira.

— Queremos avaliar formas de aperfeiçoar o projeto, a iniciativa é bem vinda, mas só depois de validado o projeto — afirmou.

Veja também

ENDIVIDAMENTO Queda na inadimplência beneficia consumidores pernambucanos em novembro